В реконструированном парке Вольска проходят экскурсии 

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём информационном канале сообщил, что Вольск становится популярным на туристических маршрутах, в новом парке проводятся по три экскурсии в день.
«В день Фестиваля ухи здесь причалил трехпалубный «Александр Невский», около двухсот туристов посетили городской парк, реконструированный в рамках проекта председателя Госдумы Вячеслава Володина. Мои земляки-вольчане рассказали, что сегодня в город прибыл еще один туристический теплоход, четырехпалубный «Семен Буденный». Парк посетили три экскурсии, это 150 человек, в основном, из Подмосковья, Самарской и Волгоградской областей. Люди говорят — не ожидали увидеть в небольшом городе на Волге такой современный подход к обустройству. Когда ландшафтное искусство сочетается с историей, развлечение с просвещением. Понравилась и прекрасная новая пешеходная зона, создает атмосферу города. Вот пример, как проекты Вячеслава Володина не только радуют жителей, но и помогают в развитии туризма. Что, кстати, открывает и возможности для бюджета, местных производителей. А вольчанам приятно — у гостей впечатление хорошее, они хотят приехать еще раз. Гостям вольчане всегда рады», — рассказал Панков.