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Николай Кузьмин попросил проверить действия псковской полиции, искавшей на крыше машины бомбу
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Николай Кузьмин попросил проверить действия псковской полиции, искавшей на крыше машины бомбу 

Псковская губерния 1 час назад
Активист штаба Навального в Пскове и член псковского отделения «Яблока» Николай Кузьмин обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия псковских полицейских, которые в день политической акции против повышения пенсионной реформы досматривали автомобиль организаторов акции. По словам Кузьмина, полиция посчитала, что внутри трибуны, которую организаторы перевозил на верхнем багажнике машины, может быть бомба. «Вокруг автомобиля ходили сотрудники полиции и не давали организатору публичного мероприятия снять сцену для переноса её к месту выступлений. Свои запреты сотрудники полиции объясняли тем, что внутри машины находится бомба и краденые инструменты», — отметил Кузьмин. Он попросил прокуратуру проверить, почему полиция не оцепила периметр предполагаемого местонахождения взрывного устройства, не эвакуировала людей и не вызвала кинологов, сапёров, службу пожаротушения и скорую помощь. «Прошу оценить уникальную некомпетентность полицейских, предложивших провезти машину в отделение полиции вместо решения проблемы на месте с оцеплением опасной зоны», — заключил Кузьмин. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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