Южноуральские семьи ощутили новые меры социальной поддержки

В рамках дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми с начала 2018 года в Челябинской области пособие на при рождении первого ребенка назначено двум тысячам 783 женщинам, — предает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное министерство социальных отношений.

Всего в 2018 году на эти цели предусмотрено 143,4 миллиона рублей. На дополнительное пособие могут претендовать постоянно проживающие в области гражданки России в случае если ребенок рожден (усыновлен) начиная с первого января 2018 года, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, предшествующего году обращения за данной выплатой (15 тысяч 912 рублей). Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все доходы семьи, полученные в денежной форме. Размер ежемесячной выплаты в 2018 году составил 10 тысяч 221 рубль. Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет.

Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в Челябинской области внесены изменения в закон «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», в части увеличения срока назначения выплаты в случае рождения третьего и последующих детей. Размер ежемесячной денежной выплаты составил 10 тысяч 221 рубль. Такая мера соцподдержки уже предоставляется на двух тысяч 703 детей. Выплачивается пособие до достижения ребенком возраста трех лет. Право на выплату имеют многодетные малообеспеченные семьи, имеющие на своем содержании трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, постоянно проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующего ребенка после 1 января 2018 года. Также родители должны быть трудоустроенными, либо иметь статус безработных, или принадлежать к категориям лиц с отсутствием или ограничением возможности трудоустройства. Все меры социальной поддержки носят заявительный характер, поэтому за их оформлением семьи должны обращаться самостоятельно в управление социальной защиты населения по месту жительства, либо в МФЦ, либо воспользоваться порталом Госуслуги.ру.