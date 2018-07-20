Государственная Дума вводит понятие органической продукции

В ходе обсуждения законопроекта было также добавлено и учтено основополагающее понятие «органическое сельское хозяйство», заявил глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников

Производство органической продукции требует определенных технологий, которые существенно отличаются от тех, которые применяются в традиционном сельском хозяйстве. В частности, не допускается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и т. д.

В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что на сегодняшний день производство органической продукции является общемировым трендом. Россия имеет обширные земли для сельского хозяйства, порядка 28 млн га на данный момент остаются неиспользованными, в то время как в мире всего 43 млн га земель сельскохозяйственного назначения задействовано под органическое сельское хозяйство. Авторы законопроекта считают, что у России на данном направлении есть большие перспективы.

Стабильный спрос на органическую продукцию в мире позволит России занять дополнительный рынок сбыта и в несколько раз увеличить долю в мировом производстве органической продукции.

За контроль в данной отрасли будет отвечать специальное ведомство, кроме того, будет создан единый реестр, где расположится перечень сведений о производителях органических товаров и их продукции.

«В результате принятия законопроекта будут созданы условия для развития органического земледелия и фермерства в России. У российских сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность не только обеспечивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями», — считают авторы законопроекта.