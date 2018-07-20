Ещё
Государственная Дума вводит понятие органической продукции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государственная Дума вводит понятие органической продукции 

duma.gov.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
В ходе обсуждения законопроекта было также добавлено и учтено основополагающее понятие «органическое сельское хозяйство», заявил глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.
Производство органической продукции требует определенных технологий, которые существенно отличаются от тех, которые применяются в традиционном сельском хозяйстве. В частности, не допускается применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов и т. д.
В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что на сегодняшний день производство органической продукции является общемировым трендом. Россия имеет обширные земли для сельского хозяйства, порядка 28 млн га на данный момент остаются неиспользованными, в то время как в мире всего 43 млн га земель сельскохозяйственного назначения задействовано под органическое сельское хозяйство. Авторы законопроекта считают, что у России на данном направлении есть большие перспективы.
Стабильный спрос на органическую продукцию в мире позволит России занять дополнительный рынок сбыта и в несколько раз увеличить долю в мировом производстве органической продукции.
За контроль в данной отрасли будет отвечать специальное ведомство, кроме того, будет создан единый реестр, где расположится перечень сведений о производителях органических товаров и их продукции.
«В результате принятия законопроекта будут созданы условия для развития органического земледелия и фермерства в России. У российских сельскохозяйственных товаропроизводителей появится возможность не только обеспечивать экологически чистой продукцией граждан России, но и поставлять ее в больших объемах на внешние рынки, эффективно конкурируя с иностранными производителями», — считают авторы законопроекта.
duma.gov.ru: последние новости
Вячеслав Володин: диалог — это основа доверия между странами Леонид Левин назвал уход сервиса Booking.com из Крыма «неразумным шагом» Совет Федерации одобрил ранее принятые Государственной Думой законы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии236
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России293
На Украине раскопали могилу ведьмы
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение