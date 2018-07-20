Очередной свердловский депутат получил работу в другом регионе 

Депутат законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Михаил Голованов назначен главным врачом Севастопольского онкологического диспансера. Соответствующее сообщение размещено на сайте медучреждения, передает "Уралинформбюро".
Ранее Михаил Голованов возглавлял филиал №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском. В медучреждении агентству сообщили, что врач уже приступил к работе на новом месте.
По данным СМИ, он продолжит исполнять свои обязанности в качестве депутата ЗакСо. Голованов будет регулярно навещать Свердловскую область, чтобы принять участие в заседаниях и проводить личные приемы.
Ранее стало известно о назначении другого депутата Заксобрания в другой регион. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский переехал в Омск и с 19 июля приступил к исполнению обязанностей директора АО «Омскэлектро».