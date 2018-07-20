Очередной свердловский депутат получил работу в другом регионе

Ранее Михаил Голованов возглавлял филиал №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском . В медучреждении агентству сообщили, что врач уже приступил к работе на новом месте.

По данным СМИ, он продолжит исполнять свои обязанности в качестве депутата ЗакСо. Голованов будет регулярно навещать Свердловскую область, чтобы принять участие в заседаниях и проводить личные приемы.