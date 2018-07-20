Ещё
Очередной свердловский депутат получил работу в другом регионе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очередной свердловский депутат получил работу в другом регионе 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Депутат законодательного собрания Свердловской области от "Единой России" Михаил Голованов назначен главным врачом Севастопольского онкологического диспансера. Соответствующее сообщение размещено на сайте медучреждения, передает "Уралинформбюро".
Ранее Михаил Голованов возглавлял филиал №2 Свердловского онкодиспансера в Каменске-Уральском. В медучреждении агентству сообщили, что врач уже приступил к работе на новом месте.
По данным СМИ, он продолжит исполнять свои обязанности в качестве депутата ЗакСо. Голованов будет регулярно навещать Свердловскую область, чтобы принять участие в заседаниях и проводить личные приемы.
Ранее стало известно о назначении другого депутата Заксобрания в другой регион. Руководитель фракции "Справедливая Россия" Андрей Жуковский переехал в Омск и с 19 июля приступил к исполнению обязанностей директора АО «Омскэлектро».
Уралинформбюро: последние новости
СМИ опубликовали кадры зверских пыток в российской колонии (ВИДЕО 18+) Задержан один из подозреваемых в убийстве известного фигуриста Глава кемеровского ГУ МЧС пытался избавиться от улик по делу "Зимней вишни"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии241
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец15
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России291
На Украине раскопали могилу ведьмы22
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение