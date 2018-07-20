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В Москве до конца лета обновят тридцать диагональных пешеходных переходов
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В Москве до конца лета обновят тридцать диагональных пешеходных переходов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тридцать диагональных пешеходных переходов обновят по всей Москве до конца лета, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
"До конца лета специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» обновят 30 диагональных пешеходных переходов по всей Москве, общей площадью порядка четырех тысяч квадратных метров", — рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, которого цитирует пресс-служба.
Дорожная маркировка наносится термопластиком, а поверхность краски дополнительно покрывается микроскопическими стеклянными шариками для создания светоотражающего эффекта, который позволяет видеть дорожные полосы в любое время суток, рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на перекрестках с диагональной разметкой установлены специализированные дорожные знаки и светофоры с выделенной пешеходной фазой, то есть зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно. Кроме того, такие «зебры» не только обеспечивают дополнительную безопасность дорожного движения, но и экономят время как пешеходов, так и автомобилистов, исключая задержки на проезжей части.
Первые десять диагональных пешеходных переходов появились в столице в 2015 году, а к настоящему моменту число таких «зебр» увеличилось в три раза. Всего в 2018 году горизонтальную дорожную разметку планируется нанести и обновить на 4,2 тысячах объектах улично-дорожной сети (улицы, переулки, проезды, площади и т.п.), что составляет свыше 2,9 миллиона квадратных метров. В том числе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» разметят более 10 тысяч остановок общественного транспорта, обновят и нанесут более 19 тысяч наземных пешеходных переходов.
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