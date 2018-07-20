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Ремчуков: в работе штаба участвует более 2 тыс. волонтеров ФИФА
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Ремчуков: в работе штаба участвует более 2 тыс. волонтеров ФИФА 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Более двух тысяч волонтеров ФИФА включились в работу штаба Сергея Собянина. Об этом в пятницу рассказал глава избирательного штаба Константин Ремчуков.
По его словам, всего на данный момент в штабе работает более 10 тысяч волонтеров, они собрали уже более шести тысяч наказов. «После чемпионата мира по футболу более 2 тысяч волонтеров FIFA записались и пришли к нам на собеседование, хотят работать. Количество людей продолжает расти, поэтому с 8:00 до 20:00 в различных форматах с ними проводится работа и обучение техники общения с людьми. В том числе различные виды этой работы. У нас будут и пикеты, и сбор наказов», — приводит слова Ремчукова АГН «Москва».
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