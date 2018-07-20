Ещё
Архангельскую «Аллею Славы» обокрали на 30 саженцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Архангельскую «Аллею Славы» обокрали на 30 саженцев 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельске выкопали около 30 саженцев, которые предназначались для «Аллеи Славы»
О случившемся на улице Воскресенской сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», в сообществе «Жесть по-Архангельски». «Деревья сажали взрослые и дети!, — пишет архангелогородка Людмила Семёнова. — Люди целыми семьями приходили и вкладывали свой труд, а вы просто плюнули им в душу. Вы украли это даже не у нас!» Вы украли это у своего города!».
Напомним, растения были высажены на этом месте и в районе школы №20 в конце июня. Ранее Архангельск победил в конкурсе компании «ЭкоПлант» — ему была передана 1 тысяча. 200 из них были отправлены для Северодвинска, ещё 50 достались Новодвинску.
АиФ Архангельск: последние новости
В Котласе погиб мужчина, ремонтировавший газовый котёл «Выпил - сиди на берегу». В Поморье увеличились случаи гибели на воде Архангельские кондукторы будут носить униформу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии241
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец15
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России291
На Украине раскопали могилу ведьмы22
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение