Архангельскую «Аллею Славы» обокрали на 30 саженцев 

В Архангельске выкопали около 30 саженцев, которые предназначались для «Аллеи Славы»
О случившемся на улице Воскресенской сообщили пользователи соцсети «ВКонтакте», в сообществе «Жесть по-Архангельски». «Деревья сажали взрослые и дети!, — пишет архангелогородка Людмила Семёнова. — Люди целыми семьями приходили и вкладывали свой труд, а вы просто плюнули им в душу. Вы украли это даже не у нас!» Вы украли это у своего города!».
Напомним, растения были высажены на этом месте и в районе школы №20 в конце июня. Ранее Архангельск победил в конкурсе компании «ЭкоПлант» — ему была передана 1 тысяча. 200 из них были отправлены для Северодвинска, ещё 50 достались Новодвинску.