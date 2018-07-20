Словарь путешественника: 25 слов, которые нужно выучить перед поездкой в Баварию

Альпы. Самые высокие и протяженные горы, целиком расположенные в Европе. А еще самые живописные и «инстаграмные», если хотите. Баварские Альпы простираются на юге Германии между между реками Лех и Залах. Зимой здесь рай для лыжников и сноубордистов, а летом — для любителей хайкинга. И не забудьте камеру: в горах что ни пейзаж — идеальная заставка для рабочего стола.

Аугсбург. Один из древнейших городов Германии и третий по численности населения в Баварии. Несмотря на то, что его считают крупнейшим промышленным центром, Аугсбург не раз признавали одним из самых «зеленых» и приятных для жизни городов. Это так называемая немецкая Венеция с большим количеством каналов, мостов, узких улочек и уютных старых домиков. Для небольшого местечка здесь рекордная концентрация памятников культуры и архитектуры. Чтобы успеть посмотреть их все, советуем выделить целый день.

Аэропорт Мюнхена. Единственный пятизвездочный аэропорт в Европе и настоящая визитная карточка баварской столицы. Огромное количество туристов предпочитают делать пересадки именно здесь. Во-первых, потому что это один из самых тихих аэропортов в мире (здесь намеренно было сокращено количество объявлений по громкой связи). Во-вторых, в мюнхенском аэропорту очень простая и удобная навигация, а еще он построен таким образом, что кажется, будто здесь всегда немноголюдно. Ну и главный аргумент — цены в аэропорту примерно такие же, как и в городе. Так что, не придется отдавать целое состояние за чашку капучино перед вылетом.

Баварский билет (Bayern-Ticket). Универсальный билет, который действует на всех видах местного транспорта Баварии в течении 24 часов. Пригодится, если за сутки планируете выполнить программу максимум и посетить сразу несколько городов. По одному такому Bayern-Ticket могут путешествовать не более пяти человек. С помощью него можно доехать до Мюнхена, Нюрнберга , Бамберга, Ротенбурга на Таубере, Кобурга, Регенсбурга, Байройта , Аугсбурга, Эрлангена , Ингольшьдта, Ландсхута , Ульма и других городов. Стоимость на одного человека — €25, за каждого дополнительного пассажира доплата €6.

Брецель. Традиционная немецкая выпечка, крендель (чаще всего соленый) в форме закрученного жгута. По легенде однажды король попросил булочника испечь такую булку, сквозь которую можно три раза увидеть солнце. Со своей задачей последний справился блестяще. С тех самых незапамятных времен брецель — не только традиционная закуска к пиву, но и один из гастрономических символов Баварии.

Вайсвурст. Сосиски белого цвета. Местный деликатес, который истинные баварцы едят, как правило, на завтрак. По правилам хорошего тона сосиски подают только до 12 дня. Обычно вайсвурст готовят из телятины, свиного сала и приправ. Идеальная закуска к пиву!

Данке шон. Большое спасибо по-немецки. Однозначно пригодится, когда местные будут протягивать вам очередную кружку светлого нефильтрованного. А чтобы окончательно покорить всех знанием языка и обычаев, когда будете чокаться, скажите «цумволь» или «прост». Сразу станет понятно, кто здесь душа компании.

Дом в баварском стиле. Особый вид обустройства жилища и необычный интерьер с национальным колоритом. Описывая баварский стиль, чаще всего употребляют слова «уют» и «радушие». Много дерева, ручная роспись, изысканное кружево, простые рисунки на тканях, глиняные фигурки, часто в форме лап животных и, собственно, чучела этих самых животных — основные атрибуты традиционного стиля этих мест. Большинство отелей Баварии, особенно в небольших городках, построены в национальном стиле. Один из самых аутентичных находится в районе озера Тегернзе и называется Der Westerhof. На отель это строение похоже меньше всего: когда проходишь внутрь, сразу же ловишь ощущение, будто приехал погостить в большой загородный дом к своей немецкой бабушке. Вместо ресторана здесь самая обычная кухня с деревянными столами и лавочками, а с балкона открывается невероятный вид на горное озеро. Это ли не счастье?

Дирндль. Национальный женский баварский костюм. Есть у каждой уважающей себя жительницы этого региона и, вопреки стереотипам, надевается не только на Октоберфест. Дирндль для баварских девушек вещь универсальная, примерно как маленькое черное платье. В нем, как говорится, и в пир, и в мир… в общем, куда угодно.

Картофельный салат. Блюдо, которое должна уметь готовить истинная баварская женщина. Никаких сложных ингредиентов в салате нет. Вам понадобится отварной картофель, лук, огурцы и (по-желанию) руккола. Главная фишка в соусе. В него добавляют бульон, майонез, горчицу, перец, хрен и уксус. С последним не переборщите!

Кофе. «Вообще-то Бавария про пиво, а не про кофе», — скажете вы и будете абсолютно правы. Но есть в этих краях местечко, где можно попробовать один из лучших кофе в мире. Небольшое заведение Cafe Felix находится на берегу озера Тегернзе. Здесь вам не только подадут эспрессо идеальной степени прожарки и оптимальной температуры, но еще и расскажут, из каких сортов он приготовлен, где выращен, и какую степень обработки прошел. Столь серьезный подход и контроль качества обеспечивает владелец заведения — член жюри мирового первенства среди бариста. Уж кто-кто, а этот человек знает о кофе все и даже немножко больше. Недаром именно его напиток удостоился оценки в 96 баллов из 100 по мировым стандартам.

Lufthansa . Немецкая авиакомпания, которая постоянно попадает в список лучших в Европе (и единственная из европейских, получившая 5 звезд). Выполняет регулярные рейсы в 74 страны. Имеет собственные базы во Франкфурте и Мюнхене. Время в пути из Москвы до Мюнхена на аэробусе Lufthansa составит 3 часа 10 минут.

Музей Моцарта в Аугсбурге. Важное замечание: речь идет не о гениальном композиторе, а о его отце, Леопольде. Дом отца Вольфганга Амадея — одна из ключевых точек в туристическом маршруте города. Здесь Леопольд родился и жил до того, как перебрался в Зальцбург. Из интересного в музее можно найти архивные нотные записи и старинный клавесин, на котором Моцарт-старший давал уроки своему талантливому сыну.

Мюнхен. Столица Баварии, ее сердце, третий по численности населения после Берлина и Гамбурга город в Германии. Мюнхен, что называется, город с огромной историей: почти каждое здание — памятник культуры или архитектуры. Здесь находится одна из крупнейших в Европе библиотек, в которой хранятся более двух миллионов томов различной литературы, а также большое количество церквей и соборов. Самый известный из них — собор святой Богородицы. Его башни стали символом Мюнхена.

Нимфенбург. Огромный дворец на западе Мюнхена в районе Нойхаузен-Нимфенбург. Местные называют его немецким Версалем и с энтузиазмом рассказывают о том, как внутреннюю часть здания украшали фресками Циммермана, как здесь появилась знаменитая Галерея красавиц с портретами 36 самых привлекательных девушек Европы XVI в., и какими тропинками в свое время гуляли в окрестностях дворца выдающиеся представители правящей верхушки.

Нойшванштайн. Романтический замок, одно из самых сказочных и невероятных мест в Европе. Буквально переводится как «Новый лебединый камень (утес)». Именно ради него многие путешественники со всего мира ежегодно приезжают в Баварию. Нойшванштан был построен по приказу короля Людвига II в 1886 году. С замком связано множество историй. Говорят, что именно он стал прототипом Замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, и именно этим строением вдохновлялся Петр Ильич Чайковский при написании «Лебединого озера».

Октоберфест. Крупнейший в мире фольклорный фестиваль. В народе его называют просто фестивалем пива. Он ежегодно проходит в столице Баварии. Как ни странно, начинаются массовые гуляния в сентябре, что немного противоречит названию. Веселье длится около 16 дней: на это время эпицентром культурной жизни становится луг Терезы в центре Мюнхена, рядом с Главным вокзалом.

Пиво. Без комментариев. Просто «цумволь»!

Пунктуальность. Помните выражение «немецкая точность»? Так вот. Это не миф и не стереотип. Люди в Германии действительно привыкли жить по четкому расписанию. Взгляните хотя бы на график движения автобусов из мюнхенского аэропорта. 14:01, 15:03, 19:18… Сказано 14:01, значит именно в это время шаттл двинется с места. Так что, кто не успел, тот опоздал.

Тегернзе. Одно из самых живописных баварских горных озер, расположено в предгорье Альп. Одноименный поселок, окружающий озеро — один из самых элитных районов Баварии. Здесь любят отдыхать артисты, спортсмены, влиятельные бизнесмены и политики, которые строят дачи с видом на водную гладь, а также самые обычные немецкие семьи, которые часто приезжают к озеру на выходные.

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Трахтен. Национальный баварский мужской костюм, а не то, что вы, возможно, подумали. Состоит из коротких кожаных штанов длиной в 3/4, рубашки, сюртука и шляпы с перьями. По длине сюртука иногда можно определить семейное положение мужчины. Женатые парни носят длинные, а холостые — короткие. Только не перепутайте, прежде чем строить глазки понравившемуся молодому человеку.

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Фуггерай. Самое необычное в мире социальное поселение, занимающее целый квартал в центре Аугсбурга. Этот «город внутри города» был построен в 1521 году немецким банкиром Якобом Фуггером как приют для нуждающихся граждан. Годовая плата за комнату здесь составляет (вы не поверите!) €0,88 и три молитвы за семью Фуггеров. В настоящее время в Фуггерае проживают 150 человек. Своего положения эти люди не стесняются: у них есть все необходимое для жизни и даже больше.

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Шецле Пале (Schaezler Palace). Роскошный дворец в стиле рококо, одна из главных достопримечательностей Аугсбурга. Когда-то в главном зале Schaezler Palace любили танцевать Мария Антуанетта и король Людовик XVI, а сейчас сюда водят экскурсии местные гиды. Посмотреть действительно есть на что.

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Шнапс. По большому счету, это немецкая водка. Крепкий алкогольный напиток, который в Баварии делают с самыми разными вкусами. Как вам, например, лесной орех, морошка, шиповник или калина? В общем, чем пытаться представить, лучше один раз попробовать (ну или не один).

Эйрброй (Airbräu). Уютный ресторан-пивоварня в аэропорту Мюнхена. Даже несмотря на то, что аэропорт считается одним из самых тихих, в этой его части всегда многолюдно. Публика собирается самая разная: за одним столиком что-то живо обсуждают стюарды, за другим, в ожидании своего рейса, попивают кофе сонные пассажиры, а рядом с ними шумно за кружкой пива обсуждают последние новости двое местных парней. Одним словом, атмосферно.

Благодарим Управление по туризму Баварии за помощь в подготовке материала.