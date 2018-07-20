Культурный бэкграунд: дизайн «Минской марки» построен на ассоциациях со столицей Беларуси

«Минская марка» — линейка молочных продуктов с многолетней историей. На пачках хорошо знакомых горожанам товаров появились известные архитектурные достопримечательности Минска

Задача для агентства

Бренд обратился в агентство Fabula Branding с желанием переработать консервативный и морально устаревший дизайн. Основная проблема состояла в сохранении узнаваемого образа для лояльной части аудитории, которая верна торговой марке годами.

Основная конецпция

Нейм продукта ранее слабо поддерживался позиционированием и никак не был отражен в дизайне. Немногие молочные торговые марки основывают свою коммуникацию на территориальной принадлежности, но креаторы Fabula Branding посчитали, что такое позиционирование может помочь продукту прочно занять свою нишу на рынке.

В представлении агентства, новый образ, в силу характера торговой марки, должен строиться на массовых и понятных ассоциациях, связанных с Минском. Они определили культурный бэкграунд решения: опираясь на него, стало понятно, какие объекты должны быть на упаковке, и то, какого цвета она должна быть.

Креативное решение

На смену целой гамме фирменных цветов пришёл один — строгий и уверенный синий, который ранее, хоть и присутствовал на упаковке, оставался без должного внимания. Сочетание белого и синего — это, по словам дизайнеров, уверенное решение для молочной продукции и вместе с тем отсылка к геральдическим цветам Минска.

Общегородская история усиливается благодаря гравюрной иллюстрации, на пачках появились изображения минских достопримечательностей: Троицкого предместья, Театра оперы и балета, Минской городской ратуши и Минских ворот. Это помогло нам связать нейм и упаковку в единую логичную композицию.

У решения есть не только эмоциональные, но и прагматичные плюсы: понятная и не перегруженная деталями композиция легко адаптируется на разные носители. Это позволит производителю в дальнейшем смело расширять линейку, руководствуясь четкими указаниями агентства, полученными в процессе редизайна.