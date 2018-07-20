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Перепродажи LCV на авторынке Москвы сократились на 6 процентов
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Перепродажи LCV на авторынке Москвы сократились на 6 процентов 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Перепродажи LCV на авторынке Москвы сократились на 6 процентов «Автостат Инфо» провел исследование на рынке легких коммерческих авто в Москве за период первых пяти месяцев 2018 года. Мы определили, что за январь-май перепродажи такой техники сократились здесь на 5,7% в годовом сравнении, то есть с 11 140 до 10 503 ед. авто соответственно.
В Москве в это время было продано 6240 LCV-иномарок с пробегом (-7,6%), а также 4263 ед. подержанных LCV российских марок (-2,8%).
Среди моделей на вторичном рынке LCV в Москве по продажам за январь-май 2018 года лидирует «ГАЗ 3302 ГАЗель». Перепродажи этой модели в отчетный период составили 1439 ед., что на 16,2% меньше, чем годом ранее. Второе место на рынке LCV с пробегом в столице занимает Ford Transit — 782 ед. авто (-1%), а третье — Mercedes-Benz Sprinter — 558 шт. (+10,5%). В число моделей LCV с пробегом, которые лидируют по перепродажам в Москве, входят «ГАЗель NEXT» — 538 авто (+60%) и Tagaz Porter (489 ед., -9,3%).
Мы также подсчитали, что в Москве в отчетный период на рынке LCV с пробегом было продано 3033 машины марки «ГАЗ» (-9,5%), а также 1248 б/у LCV марки Volkswagen (-3%) и 1028 машин Mercedes-Benz (+8,8%). В тот же период объем продаж б/у LCV марки Ford сократился на 2,4% и составил 891 ед., а объем перепродаж машин Peugeot уменьшился на 19% до 794 ед.
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