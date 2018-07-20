Пополнение в составе: за самарский хоккейный клуб будут играть девять спортсменов КХЛ 

Самарские хоккеисты начали подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги
Самарских хоккеистов усилили игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Девять спортсменов клуба «Нефтехимик» уже прибыли в столицу губернии. Об этом сообщил официальный сайт ХК ЦСК ВВС.
— Хоккеисты командированы к нам из Нижнекамска согласно договору о спортивном сотрудничестве между «Нефтехимиком» и ЦСК ВВС. С 20 июля они приступят к тренировкам на льду спортивного комплекса «Маяк», — рассказали представители хоккейного клуба.
В Самару на усиление прибыли: вратарь Фёдор Коротаев, защитники Максим Гусев, Глеб Угаров и Надир Ислямов, нападающие Арсен Хисамутдинов, Булат Набиуллин, Ислам Хасанов, Тимур Хафизов и Разат Тимиров.
Подключится к тренировочному процессу и защитник Никита Манухов, который заключил контракт с ЦСК ВВС.
В июле самарские хоккеисты начали подготовку к новому сезону чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Уже известна дата первого товарищеского матча «Кубка Лады», во время которого самарцы встретятся с тольяттинским хоккейным клубом. Этот сезон спортсмены проведут под руководством нового тренера.
По результатам прошлого сезона хоккейный клуб ЦСК ВВС занял последнее место в турнире ВХЛ, но спортсменам удалось удержаться во втором по силе хоккейном турнире России. А вот тольяттинская «Лада» вылетела из КХЛ. Таким образом, в ВХЛ будут играть две команды из Самарской области.