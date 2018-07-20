Пополнение в составе: за самарский хоккейный клуб будут играть девять спортсменов КХЛ

Самарские хоккеисты начали подготовку к новому сезону Высшей хоккейной лиги

Самарских хоккеистов усилили игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Девять спортсменов клуба «Нефтехимик» уже прибыли в столицу губернии. Об этом сообщил официальный сайт ХК ЦСК ВВС.

— Хоккеисты командированы к нам из Нижнекамска согласно договору о спортивном сотрудничестве между «Нефтехимиком» и ЦСК ВВС. С 20 июля они приступят к тренировкам на льду спортивного комплекса «Маяк», — рассказали представители хоккейного клуба.

Подключится к тренировочному процессу и защитник Никита Манухов , который заключил контракт с ЦСК ВВС.

В июле самарские хоккеисты начали подготовку к новому сезону чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Уже известна дата первого товарищеского матча «Кубка Лады», во время которого самарцы встретятся с тольяттинским хоккейным клубом. Этот сезон спортсмены проведут под руководством нового тренера.