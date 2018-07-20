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Пятый канал публикует видео из отеля, где похитили миллионы депутата Жигарева
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Пятый канал публикует видео из отеля, где похитили миллионы депутата Жигарева 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
В распоряжении Пятого канала оказались кадры, снятые камерами наблюдения в московском отеля Marriott, где, предположительно, были похищены 22 миллиона рублей депутата Госдумы Сергея Жигарева.
На записи видно, как похожая на Ольгу Синтюреву девушка с увесистым пакетом покидает гостиницу через служебный выход.
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Жигарев обвинил бывшую возлюбленную — модель Ольгу Синтюреву — в причастности к краже 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов из его номера в Marriott. Заявление было написано 9 июля, на следующий день после нападения на Жигарева.
24-летняя Синтюрева находится под подпиской о невыезде. В интервью Пятому каналу девушка рассказала о несостоявшейся очной ставке с потерпевшим и ее «насильственной доставке в суд».
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