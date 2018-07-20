Воспитанники детских лагерей соревнуются в знании истории Югры

Ханты-Мансийске ребята из этно-экологической смены летнего лагеря провели викторину на знание истории родного края. В состязаниях участвовала команда из городской станции юных натуралистов «ЭКОскоп» и детского этнокультурно-образовательного центра — «Юртын павыл».

Восемь сложных испытаний прошли участники викторины. Им нужно было сложить предложение на краеведческую тему из карточек со словами или найти как можно больше известных мест, в чьих названиях есть корни языков ханты и манси.

Директор палаточного лагеря Надежда Бушуева отметила: «У нас в округе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию и уважению к традициям. Один из примеров — краеведческая викторина „Югре-900!“, которая проходила нынешней весной, а сейчас обсуждается инициатива о проведении еще одной викторины в округе. Наши дети хорошо знают об этом и принимают участие во всех подобных мероприятиях. Мы решили присоединиться к общей теме и провести свою небольшую викторину».

Отметим, что также с участниками викторины встретились представители Югорского интеллектуального клуба.