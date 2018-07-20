В Югре проведут новую викторину на знание городской истории

Центр «Открытый регион — Югра» объявил о проведении новой краеведческой викторины для жителей округа. На этот раз розыгрыш призов будет посвящен истории городов региона.

Инициаторами нового конкурса выступила молодежь Нижневартовска : идея родилась во время празднования 40-летия со дня открытия памятника покорителям Самотлора, известного в народе под именем Алеша. Закладывая к основанию монумента капсулу с посланием потомкам, местные общественники высказали мысль о проведении в городе краеведческой викторины по примеру недавней « Югре — 900!».

Идею поддержал «Югорский интеллектуальный клуб», предложивший проводить розыгрыш на территории всего округа.

«Когда узнали об этом интересном предложении нижневартовских общественников, возникла мысль: «А почему бы не провести такую викторину не только в Нижневартовске, а еще и в других городах нашего региона?». Практически сразу дали обратную связь отделения Югорского интеллектуального клуба в Сургуте , Когалыме и Ханты-Мансийске . История каждого города уникальна. В каждом из этих городов есть свои достопримечательности, памятники архитектуры, исторические личности, юбилейные даты и ключевые события истории. Важно знать историю города, в котором ты живешь. Поэтому мы выступаем за проведение викторины сразу в нескольких городах Югры», — комментирует идею председатель клуба Сергей Шамрай

Мысль уже оценили в общественной палате округа. Там же предложили назвать викторину «Города Югры», акцентировав внимание участников на особенностях и уникальной истории муниципалитетов региона.

«Викторина «Югре-900!» стала достойным событием, в котором приняли участие полмиллиона югорчан. Тогда мы говорили об истории Югры в целом, но многие люди высказывали мнение о том, что было бы хорошо углубиться и в историю городов округа. Поэтому мы решили поддержать инициативу вартовчан. Осталось дождаться мнения партнеров и самих городов, готовы ли они принять участие? Это дело добровольное. Нам, как организаторам, с одной стороны будет проще, так как мы это уже проходили, но с другой мы должны будем поддержать заданную планку», — заявляет директор центра «Открытый регион — Югра» Оксана Макеева.

Участвовать в викторине смогут все желающие возрастом от шести лет. Анкета будет состоять из 10 вопросов, одна половина которых будет посвящена истории региона, другая — событиям конкретного города, в котором будет проходить розыгрыш. предполагается, что при их составлении организаторам помогут местные краеведческие музеи и знатоки истории. Новшеством станет использование QR-кодов в анкетах, которые помогут в фиксации участников. Кроме того, оргкомитет планирует отдельно прописать условия для участия людей с ограниченными физическими возможностями.

«В прошлый раз очень много таких людей звонили на нашу горячую линию и говорили, что не могут прийти в пункт приема анкет, но хотят принять участие. Тогда этот процесс решали местные оргкомитеты. Некоторые добросовестно отработали, съездили к людям с ограниченными возможностями домой и приняли анкеты. Но это не было обязательным правилом. Возможно, это очень трудозатратно, но это необходимо предусмотреть. Наверняка, такое снова повторится», — отмечает Оксана Макеева. Она также поясняет, что определение победителей будет проходить «по старинке»: без генератора случайных чисел, но с бетономешалкой, использованной в том числе для выбора победителей викторины «Югре — 900!».

Отметим, «Города Югры» войдут в программу конкурсных мероприятий, посвященных 900-летию со дня первого упоминания Югры в исторических летописях.

Фото: samovar.travel