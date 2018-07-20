Полицейские волгоградского главка посетили лагерную смену для подростков, находящихся в социально-опасном положении

На базе социально-оздоровительного центра «Ергенинский» Кировского района города Волгограда продолжается реализация профильной лагерной смены для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участники смены — ребята в возрасте 8-17 лет из Городищенского, Суровикинского, Дубовского, Котельниковского, Светлоярского и Даниловского районов области, а также областного центра. Накануне в лагерь к подросткам приехали сотрудники Главного областного управления МВД , представители Общественного совета при ГУ МВД России по Волгоградской области и специалисты из медицинских центров и диспансеров региона. Бойцы отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков и полицейские Центра кинологической службы ГУ МВД России по Волгоградской области показали ребятам один из видов спецоперации по задержанию автомобиля с преступником. В показательных выступлениях принимали участие не только сотрудники полиции, но и их четвероногие помощники — служебные собаки. Воспитанники лагеря смогли познакомиться с оружием и спецсредствами, которые применяют полицейские спецподразделения для выполнения особо сложных заданий и в повседневной службе. Полицейские Центра по противодействию экстремизму регионального главка МВД рассказали ребятам об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях, напомнили подросткам правила поведения в экстренных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметов и появлении подозрительных лиц, а также о необходимости толерантного отношения друг к другу.

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в детский лагерь приехал и член Общественного совета при региональном Управлении полиции, преподаватель кафедры амбулаторной и скорой медицинской помощи ВолГМУ, врач Анатолий Белоглазов. Он рассказал ребятам о пагубном влиянии алкоголя и наркотических средств на здоровье, благосостояние и социализацию человека. Также о полезных и вредных привычках, их влиянии на организм человека, о медицинских аспектах употребления наркотиков и профилактике ВИЧ/СПИДа, о причинах возникновения наркотической зависимости и о последствиях употребления наркотиков подросткам рассказали специалисты учреждений здравоохранения. Лагерная смена продолжается и ребят ждет еще много интересных встреч с сотрудниками полиции и общественниками.