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В Михайловске появится Дом милосердия для монахинь
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В Михайловске появится Дом милосердия для монахинь 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Дом милосердия для сестёр-монахинь построят в Михайловске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СГ «Третий Рим».
На территории «Гармонии» появится двухэтажное здание площадью 1 500 кв. метров, где будут жить и служить монахини. Проект предусматривает актовый зал, кельи и домовую церковь. Дом милосердия получит имя святой равноапостольной Нины.
Торжественное богослужение с чином освящения закладного камня пройдёт в «Гармонии» в воскресенье, 22 июля. Мероприятие начнётся в 11:00 с освящения новой цельнометаллической часовни на аллее Ласточек. Там уже появились металлические иконы, которые украсят культовое сооружение. Затем верующие совершат крестный ход к месту будущего Дома милосердия, где освятят закладной камень.
На церемонию приглашены все верующие ставропольцы, представители духовенства и казачества, сотрудники местных предприятий.
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