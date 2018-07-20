Игорь Ефремов: «Соцсети — основной ресурс, через который мы должны популяризировать ФНЛ»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов на пресс-конференции отметил, что качество трансляций матчей ФНЛ, а также постпродакшн будет улучшаться.

— Какую работу будет делать лига, чтобы увеличить популярность соревнований в социальных сетях?

— Мы активно работали с соцсетями весной и в результате получили большой всплеск просмотров. Если до этого просмотр трансляций в сети был в районе 200 тысяч за тур, то после подключения — уже около двух миллионов за тур. Нам необходимо активно использовать социальные сети. Это основной ресурс, через который мы должны популяризировать футбол и бренд ФНЛ. С точки зрения улучшения качества трансляций и постпродакшн, в связи с тем, что мы теперь сами за это отвечаем, будем небольшими шагами развивать соцсети.

— Почему отказались от сотрудничества с «Телеспорт»?

— У нас просто закончился договор. Я благодарен им, сотрудничество было долгим, и оно реализовано. Но «Телеспорт» забирал у нас все права, и мы были в чем-то ограничены. Они чем-то не занимались, и мы не получали того развития, которе могли бы получать. Параллельно мы проанализировали свои возможности и просто пришли в этому выводу, что лучше развиваться самим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)