Ещё
Вес — не помеха: 155-килограммовая модель продемонстрировала свою гибкость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вес — не помеха: 155-килограммовая модель продемонстрировала свою гибкость 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Самая полная модель в мире Тесс Холидей прославилась на весь мир несколько лет назад. Ее вес составляет приблизительно 155 килограммов. Тесс совершенно не стесняется своего внешнего вида и даже гордится лишними килограммами. Холидей часто принимает участие в откровенных фотосессиях и призывает всех женщин не стесняться своих тел.
Отметим, что личная жизнь модели также складывается как нельзя лучше. У нее есть жених, а два года назад Холидей во второй раз стала мамой — у нее родился сын Боуи.
Ежедневно модель сталкивается с жесткой критикой в свой адрес, так как далеко не все пользователи поддерживают Тесс и считают, что лишний вес — это показатель того, что человек болен. Модель же решила в привычной манере ответить хейтерам и опубликовала весьма необычный снимок, на котором она позирует обнаженной в ванной вместе с младшим сыном и доказывает, что даже в своем весе остается весьма гибкой.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1827131204772991889_30948896"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
«То, чувство, когда вы весь день на встречах, а вечером возвращаетесь домой и решаете принять приятную расслабляющую ванну до того, как начнется хаос… Но затем ваш малыш видит, что вы входите в ванную комнату, и кричит, пока вы не разрешите ему покупаться вместе с вами. Все бы ничего, но у меня есть татуировка на ноге, которую нельзя мочить. Хоть я и толстая, но еще какая гибкая! Это не гламурная фотография, но мне все равно. Я горжусь своим телом и тем, на что оно способно. Материнство и сама жизнь — это смешная штука!» — написала Холидей.
Снимок, конечно же, вызвал неоднозначную реакцию, а пользователи посчитали, что модели не стоило принимать ванну вместе с сыном полностью обнаженной.
Teleprogramma.pro: последние новости
Больной Валентин Юдашкин тает на глазах «Он любил ее»: экс-муж Высоцкой высказался о конфликте Джигарханяна с Виталиной Экс-возлюбленная Олега Меньшикова рассказала, как актер спас ее от депрессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии241
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец15
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России291
На Украине раскопали могилу ведьмы22
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение