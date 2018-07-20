Вес — не помеха: 155-килограммовая модель продемонстрировала свою гибкость

Самая полная модель в мире Тесс Холидей прославилась на весь мир несколько лет назад. Ее вес составляет приблизительно 155 килограммов. Тесс совершенно не стесняется своего внешнего вида и даже гордится лишними килограммами. Холидей часто принимает участие в откровенных фотосессиях и призывает всех женщин не стесняться своих тел.

Отметим, что личная жизнь модели также складывается как нельзя лучше. У нее есть жених, а два года назад Холидей во второй раз стала мамой — у нее родился сын Боуи.

Ежедневно модель сталкивается с жесткой критикой в свой адрес, так как далеко не все пользователи поддерживают Тесс и считают, что лишний вес — это показатель того, что человек болен. Модель же решила в привычной манере ответить хейтерам и опубликовала весьма необычный снимок, на котором она позирует обнаженной в ванной вместе с младшим сыном и доказывает, что даже в своем весе остается весьма гибкой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1827131204772991889_30948896"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

«То, чувство, когда вы весь день на встречах, а вечером возвращаетесь домой и решаете принять приятную расслабляющую ванну до того, как начнется хаос… Но затем ваш малыш видит, что вы входите в ванную комнату, и кричит, пока вы не разрешите ему покупаться вместе с вами. Все бы ничего, но у меня есть татуировка на ноге, которую нельзя мочить. Хоть я и толстая, но еще какая гибкая! Это не гламурная фотография, но мне все равно. Я горжусь своим телом и тем, на что оно способно. Материнство и сама жизнь — это смешная штука!» — написала Холидей.

Снимок, конечно же, вызвал неоднозначную реакцию, а пользователи посчитали, что модели не стоило принимать ванну вместе с сыном полностью обнаженной.