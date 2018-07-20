Минтруд планирует увеличить срок подачи заявления о смене банка

Минтруд МОСКВА , 20 июл — РИА Новости РФ планирует увеличить срок, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена зарплата, до 15 дней до дня ее выплаты, следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент работник имеет право заменить кредитную организацию, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

"Увеличение срока, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, до 15 дней до дня выплаты заработной платы, позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него", — говорится в обосновании необходимости подготовки проекта.

Добавляется, что проект федерального закона «О внесении изменения в часть третью статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации» разработан с целью уточнения порядка реализации права работников на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.