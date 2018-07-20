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Минтруд начинает программу обучения специалистов по уходу за пожилыми
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Минтруд начинает программу обучения специалистов по уходу за пожилыми 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минтруд начинает подготовку специалистов для системы долговременного ухода за пожилым гражданами.
Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Мы с этого начинаем, и уже программа обучения технологиям ухода вот-вот начнется в субъектах", — сказал он.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в России начался пилотный проект по выстраиванию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами в шести регионах. На текущий год на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 100 млн рублей. Правительство планирует к 2024 году запустить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами во всех регионах.
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