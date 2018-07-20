Минтруд начинает программу обучения специалистов по уходу за пожилыми

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Минтруд начинает подготовку специалистов для системы долговременного ухода за пожилым гражданами.

Об этом сообщил в пятницу первый заместитель министра труда и соцзащиты РФ Алексей Вовченко на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Мы с этого начинаем, и уже программа обучения технологиям ухода вот-вот начнется в субъектах", — сказал он.