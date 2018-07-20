Объемы археологических работ в Москве увеличились более чем в 2 раза за полгода

Департамент культурного наследия Москвы согласовал 124 раздела об обеспечении сохранности объектов археологического наследия за первое полугодие 2018 года, объемы археологических работ увеличились более чем в два раза, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Данные разделы предполагают проведение археологических исследований перед изыскательскими, проектными, строительными, хозяйственными работами в столице, а также их археологическое сопровождение до момента окончания.

«Количество таких разделов, согласованных нашим ведомством, ощутимо увеличилось: если за 2017 год их было 119, то только за первую половину 2018 года мы согласовали уже 124 раздела. Этот рост отчасти обусловлен тем, что в прошлом году культурный слой в границах Камер-Коллежского вала был признан объектом археологического наследия», — сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов

Он отметил, что согласование разделов — один из важнейших видов деятельности Мосгорнаследия.

«От этого зависит судьба уникальных артефактов, которые еще только предстоит обнаружить специалистам. За 2018 год было сделано уже несколько тысяч находок, все они пополнят коллекции московских музеев», — добавил он.

Для разработки археологического раздела специалисты изучают массив архивных данных, составляют историко-археологическую справку о территории, на которой будут проводиться работы, делают предположения о том, что там можно обнаружить, прикладывают к разделу исторические фотографии, чертежи, а также сведения о находках, сделанных ранее в этой местности.

Также обязательно определяются виды археологических полевых работ. Например, один из согласованных разделов обеспечивает проведение археологических исследований по всей улице Остоженка во время работ по ее благоустройству. Там будут проведены и раскопки, и наблюдения за ходом работ.