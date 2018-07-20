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В ОНФ предлагают использовать блокчейн-технологии для защиты лесов
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В ОНФ предлагают использовать блокчейн-технологии для защиты лесов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Блокчейн-технологии повысят эффективность и прозрачность защиты лесов в России, а также могут быть распространены на процедуру восстановления лесов. Об этом «Парламентской газете» заявил координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ) по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.
«Блокчейн-технологии помогут повысить эффективность защиты лесов, а с другой — повысить прозрачность этого процесса. Их можно распространить на процедуру восстановления лесов. Так, любой лесной арендатор, срубивший леса, будет их обязан восстановить в прежнем объёме — всё это будет отслеживаться через специальную платформу, работающую на блокчейн-технологиях», — сказал он.
По словам Миронова, блокчейн-технологии необходимо применять вместе с существующей системой Лес-ЕГАИС для автоматического контроля над лесами без участия человека, что может распространить эти технологии не только на лесовосстановление, но и на противодействие незаконным вырубкам, а также распространить на торги древесиной, полностью переведя их в электронный режим.
«Мы уверены, что эти технологии помогут повысить эффективность исполнения майского указа президента, где особая роль отведена вопросу восстановления лесов. Свои предложения по применению блокчейн-технологий в деле защиты лесов мы направили в Минприроды России», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что технология поможет защитить леса от незаконных вырубок с последующей застройкой и существенно снизить ежегодный ущерб, причиняемый лесной сфере. «С помощью блокчейн-технологии мы сможем поставить на кадастровый учёт большинство земель лесного фонда, значительную часть особо охраняемых природных территорий России и водного фонда», — сказал он.
По словам Миронова, ранее эксперты ОНФ уже обращались в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для того, чтобы внедрить в её работу технологию блокчейн.
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