Земфира: могу много дней не выходить из дома

Рок-певица Земфира устроила сессию вопросов и ответов со своими поклонниками в соцсетях.

В частности, на вопрос о том, как она справляется с яростью и депрессией, Земфира ответила кратко: «Таблетки».

Любимым местом в Москве певица назвала свой дом. «Могу много дней не выходить из дома», — написала она.

Также Земфира призналась, что пока не планирует концертов в России , однако с уверенностью пообещала выступить в Европе.