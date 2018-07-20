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Земфира: могу много дней не выходить из дома
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Земфира: могу много дней не выходить из дома 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Рок-певица Земфира устроила сессию вопросов и ответов со своими поклонниками в соцсетях.
В частности, на вопрос о том, как она справляется с яростью и депрессией, Земфира ответила кратко: «Таблетки».
Любимым местом в Москве певица назвала свой дом. «Могу много дней не выходить из дома», — написала она.
Также Земфира призналась, что пока не планирует концертов в России, однако с уверенностью пообещала выступить в Европе.
Ранее Земфира неожиданно раскритиковала молодых отечественных поп-звезд — Елизавету Гырдымову и Анастасию Иванову, выступающих под псевдонимами Монеточка и Гречка. После этого она пообещала ответить фанатам на все интересующие их вопросы.
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