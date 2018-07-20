Китайский дипломат призвал к активному содействию претворению в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года

ООН , 20 июля / Синьхуа / — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в четверг подчеркнул на министерском совещании в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию /ПФУР/, что международное сообщество должно придерживаться справедливого, открытого, всестороннего и инновационного развития, поставить вопрос развития в приоритет глобальной повестки дня, в первую очередь оказать развивающимся странам помощь в преодолении узких мест в развитии, активно содействовать претворению в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ма Чжаосюй отметил, что во-первых, необходимо стремиться к справедливому развитию, чтобы возможность развития стала более равной. Во-вторых, надо придерживаться открытого развития, чтобы оно принесло пользу всем сторонам. В-третьих, необходимо стремиться к всестороннему развитию, чтобы основа развития стала более крепкой. В-четвертых, надо содействовать инновационному развитию, чтобы потенциал развития полностью раскрылся.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что в последнее время унилатерализм и протекционизм угрожают мировому экономическому росту, что вызвало озабоченность во всем мире и всеобщий протест. Китайская сторона всегда выступает против унилатерализма и торгового протекционизма, и за рациональное решение разногласий и проблем, возникающих в торговых отношениях. Китай намерен совместно со всеми заинтересованными сторонами защищать свободную торговлю и систему многосторонней торговли, решительно защищать общие интересы стран планеты.

Китайский дипломат подтвердил, что Китай придерживается концепции инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, приложит усилия для урегулирования вопроса дисбаланса в развитии, намерен совместно со сторонами приложить усилия для создания мировой экономики открытого характера, защищать систему и правила многосторонней торговли, содействовать развитию глобализации в более открытом, инклюзивном, выгодном для всех, сбалансированном и обоюдовыигрышном направлении, совместно способствовать созданию сообщества с единой судьбой для всего человечества. —0—