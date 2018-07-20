Собчак показала, как мама занимается с ее сыном

Телеведущая, журналист и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак все чаще делится видео и фото с участием своего единственного сына Платона. Мальчику уже 1 год и 8 месяцев, и он постоянно радует родителей очередными полученными знаниями или навыками. Ксения называет мальчика «Мамино счастье» и с радостью хвастается его успехами. Несколько минут назад звезда показала в разделе Instagram Stories видео о том, как с Платоном одновременно играет и занимается английским языком мама Ксении, сенатор Людмила Нарусова . В ролике бабушка не давала мальчику отвлекаться и усердно учила с ним, как называются цвета на английском языке. Так, Платон уже прекрасно знает, что «красный» будет звучать как «red».

Кстати, недавно Ксения Собчак сама признавалась, что материнство значительно изменило ее. Так, раньше она терпеть не могла мам, хвастающихся своими детьми. Однако теперь она сама хочет показывать достижения Платона публике. Недавно в Stories Ксения Собчак поделилась видео, где Платон идет впереди мамы и называет, что видит перед собой. Звездная мама с удовольствием задает сыну вопросы и радуется, когда ребенок правильно называет предметы.

Несколько дней назад и Максим Виторган поделился в Instagram видео, где он учит своего сына плавать. Причем известный актер разговаривает с Платоном по-английски. Сын послушно выполняет то, что говорит ему папа. Видимо, иностранным языком с Платоном занимается не только бабушка.

Напомним, 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и актера Максима Виторгана родился сын. Звездная пара живет вместе в официальном браке с 2013 года. Новорожденный мальчик стал первым ребенком Ксении Собчак, а потому в прошлом году к ней было приковано особое внимание СМИ и публики. Пара периодически делится моментами семейного счастья. Однако обычно лицо мальчика они не показывают. Даже на новых фотографиях с отпуска лицо Платона либо затемнено, либо показано, но в профиль.

Лишь некоторое время назад Максим Виторган показал лицо Платона. Вскоре видео было удалено из соцсети. Вероятно, пост появился в Instagram случайно. Или, возможно, знаменитый отец разместил его, не посоветовавшись с женой.

Чуть позже сама Ксения Собчак разместила пост в Instagram, на котором лицо Платона можно увидеть сбоку. Ее подписчики тут же начали решать, на кого больше похож малыш — на папу или на маму.