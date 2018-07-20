Покупатель отсудил у MediaMarkt двойную цену телевизора Samsung из-за трещины на экране

Суды в Оренбургской области встали на сторону покупателя, которому крупный ритейлер не хотел возвращать деньги за телевизор с производственным браком.

Как следует из материалов дела, летом прошлого года житель Оренбурга приобрел за 74 000 руб. в магазине MediaMarkt LED-телевизор Samsung с гарантией. Для установки покупатель обратился к специалисту. При включении выяснилось, что на экране телевизора диагональю 55 дюймов имеется повреждение матрицы в левом нижнем углу. Недовольный клиент написал в адрес продавца претензию с требованием заменить товар на исправный. Телевизор отправили в сервисный центр, специалисты которого посчитали, что недостаток (трещина LCD панели) возник по вине покупателя. Мужчина безуспешно попытался расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, после чего обратился с потребительским иском в Дзержинский суд Оренбурга.

В ходе судебного разбирательства была назначена товароведческая экспертиза, которая подтвердила, что повреждение матрицы в левом нижнем углу телевизора носит производственный характер. Суд удовлетворил требования истца частично: снизил заявленный размер штрафа и неустойки и взыскал с оренбургского филиала ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» 136 989 руб., в том числе потребительский штраф в размере 30 000 руб. — половину покупателю, а вторую в пользу организации по защите прав потребителей, представлявшей в суде его интересы. Истец обжаловал это решение в апелляционной инстанции, требуя удовлетворения исковых претензий в полном объеме.

Оренбургский областной суд не согласился с присужденным первой инстанцией размером потребительского штрафа. Судебная коллегия постановила взыскать с ответчика в пользу покупателя и потребительской организации по 26 497 руб. 25 коп. каждому. В остальной части решения первой инстанции было оставлено без изменения. С филиала ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» в пользу истца взысканы стоимость телевизора — 74 989 руб., неустойка — 30 000 руб., компенсация морального вреда — 2000 руб., потребительский штраф — 52 994 руб. 50 коп. Всего 159 983 руб. 50 коп.