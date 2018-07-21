Назван продлевающий жизнь продукт

Китайские ученые заявили, что употребление рыбы и продуктов, которые насыщены омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, помогает снизить смертность от всех причин. Об этом сообщает издание Journal of Internal Medicine.

Исследователи напоминают, что жирные кислоты активно задействованы в метаболизме человека. Повышенный прием подобных продуктов снижает уровень холестерина, увеличивает эффективность приема антидепрессантов.

Участниками эксперимента, который продолжался 16 лет, стали более 420 тысяч человек (240729 мужчин и 180580 женщин). В среднем мужчины употребляли около 15 гр рыбы в день, женщины — около 11. За это время умерли 54 тыс. представителей сильного пола и 31 тыс. слабого.

Специалисты подчеркивают, что за это время мужчины реже умирали от заболеваний сердца и сосудов (десять процентов), на 37% реже от болезней печени. У женщин на 38% снизились случаи смерти от болезни Альцгеймера.

Напомним, что источник омега-3-ПНЖК — это не только рыба. Это могут быть и такие продукты, как льняное масло, шпинат, морские водоросли, семена чиа.

Ранее ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что прогулки на свежем воздухе положительно влияют на здоровье и способствуют долголетию. По словам ученых, речь идет о продолжительном пребывании человека в естественных зеленных насаждениях.

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