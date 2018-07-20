Женщина выпала из окна подъезда и погибла в районе Крылатское

Утром 20 июля возле дома на ул. Крылатские Холмы было обнаружено тело неизвестной женщины с травмами, характерными для падения с высоты. «Оперативники осмотрели место происшествия и полагают, что погибшая выпала из окна подъезда на 17 этаже», — сказал собеседник агентства.

Тело доставили в морг, а следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Также устанавливается личность погибшей.