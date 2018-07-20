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Женщина выпала из окна подъезда и погибла в районе Крылатское
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Женщина выпала из окна подъезда и погибла в районе Крылатское 

Агентство «Москва» 1 час назад
На западе столицы, в районе Крылатское, женщина погибла в результате падения с высоты, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Утром 20 июля возле дома на ул. Крылатские Холмы было обнаружено тело неизвестной женщины с травмами, характерными для падения с высоты. «Оперативники осмотрели место происшествия и полагают, что погибшая выпала из окна подъезда на 17 этаже», — сказал собеседник агентства.
Тело доставили в морг, а следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Также устанавливается личность погибшей.
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