You one in a million. Жительница Ямала стала миллионным пассажиром Рощино

Жительница Нового Уренгоя Нина Будник стала миллионным пассажиром аэропорта Рощино 20 июля. Она вылетала в 14 часов 55 минут на самолете компании «Ютэйр». Женщина стала обладательницей сертификата на бесплатный авиаперелет в любом направлении.

«Я прожила на тюменском Севере уже 36 лет и прилетела в столицу области на плановое лечение по программе «Сотрудничество», — поделилась Нина Будник с ИА «Тюменская линия».

Торжественное мероприятие, посвященное миллионному пассажиру с начала 2018 года, началось в 13 часов 30 минут. Пассажиропоток преодолел значимый рубеж на 10 дней раньше, чем в 2017 году.