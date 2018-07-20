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You one in a million. Жительница Ямала стала миллионным пассажиром Рощино
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You one in a million. Жительница Ямала стала миллионным пассажиром Рощино 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Жительница Нового Уренгоя Нина Будник стала миллионным пассажиром аэропорта Рощино 20 июля. Она вылетала в 14 часов 55 минут на самолете компании «Ютэйр». Женщина стала обладательницей сертификата на бесплатный авиаперелет в любом направлении.
«Я прожила на тюменском Севере уже 36 лет и прилетела в столицу области на плановое лечение по программе «Сотрудничество», — поделилась Нина Будник с ИА «Тюменская линия».
Торжественное мероприятие, посвященное миллионному пассажиру с начала 2018 года, началось в 13 часов 30 минут. Пассажиропоток преодолел значимый рубеж на 10 дней раньше, чем в 2017 году.
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