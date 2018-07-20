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В МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Красноярском крае 21 июля
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В МЧС предупредили о сохранении высокой пожарной опасности в Красноярском крае 21 июля 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
По данным метеослужбы, в Эвенкийском муниципальном районе и в Туруханском районе, в центральных и южных районах местами сохранится пожароопасность четвёртого класса.
Спасатели призвали проявлять внимательность и осторожность во время отдыха в лесу. Нежелательно разжигать костры и мангалы в лесном массиве без наличия огнетушителя, а также бросать окурки в сухую траву.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.
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