Российский атомный ледокол доставит копию Самарского знамени на Северный полюс

МУРМАНСК , 20 июля. / ТАСС /. Атомный ледокол «50 лет Победы» доставит на Северный полюс копию Самарского знамени, подаренного болгарскому ополчению во время Русско-турецкой войны (1877-1878), ставшего одним из символов дружбы России и балканских стран. На предприятии «Атомфлот» в Мурманске в пятницу состоялась торжественная церемония передачи копии знамени на борт ледокола, сообщает корреспондент ТАСС.

Подъем исторического символа на самой северной точке планеты даст начало масштабному проекту — Славянскому ходу Мурманск — Балканы. Как рассказал ТАСС руководитель проекта, мурманский писатель и журналист Дмитрий Коржов , проект посвящен 140-летию победы нашей страны в Русско-турецкой войне и освобождению Болгарии от османского ига. «Копия Самарского знамени будет поднята на Северном полюсе ориентировочно 25 июля, а сам Славянский ход пройдет с 17 августа по 7 сентября по России и славянским странам», — сказал Коржов.

Встречи на Балканах

На Северном полюсе знамя развернут капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Олег Щапин и ответственный секретарь Мурманской областной общественной организации Союза писателей России Марина Чистоногова. Затем копия Самарского знамени вернется в Мурманск, где будет передана участникам Славянского хода.

города Словакии, Его участники — писатели, педагоги, общественные деятели и журналисты из Мурманской области Петрозаводска . На автобусе они проследуют из Мурманска через Петрозаводск, Великий Новгород, Минск Сербии , Болгарии, Черногории . На отдельных этапах хода к участникам присоединятся деятели культуры из других российских городов. По маршруту будут проходить встречи с представителями творческих союзов, общественниками, а также выступления, акции памяти в местах, связанных с общей историей славянских стран.

Славянский ход в этом году повторит маршрут первого подобного хода Мурманск — Черногория, который состоялся в 1997 году.

Символ дружбы и единства

Самарское знамя был создано в одном из монастырей под Самарой и подарено жителями этого города сражавшимся вместе с русскими воинами за освобождение Балкан болгарским ополченцам во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в результате которой Османская империя лишилась владычества над балканскими странами. Это трехцветный флаг с полосами красного, белого и синего цветов. В центре полотнища находятся изображения Богоматери, а также Кирилла и Мефодия в золотом кресте.

Оригинальный стяг хранится в Национальном музее военной истории Болгарии.