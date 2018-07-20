Ещё
Замдиректора магазина «Пятерочка» украл из кассы более 100 тысяч рублей в Дзержинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замдиректора магазина «Пятерочка» украл из кассы более 100 тысяч рублей в Дзержинске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В Дзержинске заместитель директора магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг» обвиняется в хищении более 100 000 рублей. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.
Согласно информации, обвиняемый имел индивидуальный кассовый ключ, с помощью которого мог открывать кассы и осуществлять кассовые операции, в том числе операции по возврату товара. В конце января этого года он осуществлял операции по возврату товара в магазин. В действительности товара в торговую точку не поступало, а злоумышленнику удалось присвоить себе около 110 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Он обвиняется в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. Уголовное дело поступило в суд.
Newsroom24: последние новости
Информационная система «Наш Нижний» сделает честными отношения между жителями и ДУКами Нижегородцы избавились от футбольных мячей после окончания ЧМ-2018 Танцевальный марафон стартует 22 июля в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии258
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец16
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России297
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Умерла жена Высоцкого49
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Опубликована запись пытки в российской колонии
Происшествия
01:00
Жена Диброва обнажила грудь при детях
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение