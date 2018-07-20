Замдиректора магазина «Пятерочка» украл из кассы более 100 тысяч рублей в Дзержинске

В Дзержинске заместитель директора магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг» обвиняется в хищении более 100 000 рублей. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.

Согласно информации, обвиняемый имел индивидуальный кассовый ключ, с помощью которого мог открывать кассы и осуществлять кассовые операции, в том числе операции по возврату товара. В конце января этого года он осуществлял операции по возврату товара в магазин. В действительности товара в торговую точку не поступало, а злоумышленнику удалось присвоить себе около 110 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину. Он обвиняется в хищение чужого имущества с использованием своего служебного положения. Уголовное дело поступило в суд.