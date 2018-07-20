Антонов: Россия еженедельно ставит перед США вопрос по возвращению Ярошенко

"Мы постоянно следим за тем, что происходит в отношении российских граждан, внимательно смотрим за условиями их содержания, — отметил дипломат. — Мы практически еженедельно на совещаниях с американцами поднимаем вопрос Константина Ярошенко. Мы настаиваем на том, чтобы его выдали нам".