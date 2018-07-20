Антонов: Россия еженедельно ставит перед США вопрос по возвращению Ярошенко 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия еженедельно ставит перед США вопрос по летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летнее наказание в американской тюрьме, и настаивает на его возвращении на родину. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».
"Мы постоянно следим за тем, что происходит в отношении российских граждан, внимательно смотрим за условиями их содержания, — отметил дипломат. — Мы практически еженедельно на совещаниях с американцами поднимаем вопрос Константина Ярошенко. Мы настаиваем на том, чтобы его выдали нам".