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Китай создаст под Минском центр исследования космоса
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Китай создаст под Минском центр исследования космоса 

Мир24 1 час назад
Китайская аэрокосмическая корпорация откроет свой исследовательский центр в Беларуси, сообщает телеканал «МИР 24».
Центр, как уточнили в Минэкономики Беларуси, будет создан в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» под Минском. Решение было принято по итогам переговоров замглавы ведомства Александра Червякова и замгендиректора корпорации Чжан Цзяньхэна.
Китайская сторона озвучила планы по созданию исследовательского центра и проработке новых совместных предприятий в различных сферах. Червяков рассказал о работе над планом новой индустриализации экономики. Одним из его ключевых направлений является развитие сотрудничества с Китаем, которое основывается на взаимодействии с крупными корпорациями.
Китайская аэрокосмическая корпорация науки и техники занимается исследованием, проектированием, производством, поставкой различных типов спутников, пилотируемых космических аппаратов и т.д. Соглашение о намерении вступления корпорации в состав резидентов индустриального парка «Великий камень» было подписано в марте 2018 года.
Индустриальный парк «Великий камень» https://mir24.tv/news/16305798/lukashenko-obsudil-s-poslom-kitaya-proekt-velikii-kamen — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, созданная указом президента Беларуси Александра Лукашенко в 2012 году.
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