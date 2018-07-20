Путин в Вашингтоне столкнется с мощнейшим давлением

По мнению политолога и публициста Бориса Межуева, визит президента России Владимира Путина в Вашингтон по приглашению американского коллеги Дональда Трампа состоится при любом сценарии. Он уверен, что идея пригласить Путина в Белый дом возникла у Трампа под влиянием критики после переговоров с Путиным в Хельсинки

«Раз Трамп поставил перед собой такую задачу — он добьется ее. То, что именно Болтону (помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ), а никому другому поручено заниматься этим делом, свидетельствует о том, что именно Болтон и является автором этой идеи и что это решение действительно будет осуществлено. Болтон — человек практической политики», — уверен эксперт.

Межуев подчеркнул, что России надо быть крайне осторожной в этой истории, так как от Путина в Вашингтоне будут требовать уступок по конкретным позициям и придется почувствовать реальную степень давления на себя, например, по «Северному потоку — 2». «Для России это визит непростой», — прогнозирует он.

Но Трамп ведет свою игру, он вовлекает Россию в свой курс, чтобы она заметно сдвигалась в сторону Вашингтона, отодвигаясь от ближневосточных союзников. Межуев подчеркнул, что пока кроме самого факта встречи в Хельсинки Вашингтон не сделал Москве никаких уступок.

В то же время не надо сбрасывать со счетов могущественные антироссийские силы в США, о которых Путин рассказал накануне на встрече с дипломатическим корпусом. По словам эксперта, эти силы будут пытаться сорвать предстоящие переговоры, однако реальных возможностей помешать у них нет. «Что они могут сделать? Выйти на демонстрацию, начать кампанию в СМИ? Они и так ее начали. Самое главное, что Трамп сохранил свою поддержку в Республиканской партии . Разброд и шатания в партийных кругах, которые традиционно поддерживали его, прекратился», — отметил эксперт.

Противники Трампа могут попытаться раскрутить дело Марии Бутиной. Но и в этом случае Трамп ничего не теряет. Более того, не стоит забывать о ходе расследования дела о незаконной прослушке ФБР избирательного штаба Трампа и еще неясно, кто в итоге победит.

«Не надо слишком демонизировать эти могущественные антироссийские силы. Они вполне очевидны. Это не какие-то дьяволы с хвостами… Это люди, которые убеждены, что концепция Трампа «Америка прежде всего» рушит единую евроатлантическую цивилизацию, НАТО , все эти торговые союзы, глобальный мир. А эти элиты уже связали себя не столько с Америкой как с национальным государством, сколько с этим глобальным миром. И в этом смысле их русофобия абсолютно производна от их заинтересованности в существовании глобального Запада, давосской цивилизации. Они просто имели с этого определенную выгоду: деньги, сделки. Они думали, что остановили Трампа на первом году правления, поставили своих людей типа Тиллерсона (экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон ), Макмастера ( Герберт Макмастер был помощником Трампа по нацбезопасности до прихода Болтона), которые будут удерживать его от разрушительных действий в отношении евроатлантической цивилизации. Но ничего не получилось. Трамп их переиграл, поставил других людей и начал реализовывать свой курс», — рассказал Межуев, пояснив, что для противников Трампа русофобия стала функционалом, поводом доказать предательский характер курса президента США.

Все происходящее в Америке напоминает Межуеву события в России, когда сторонники коммунистической партии называли Михаила Горбачева Бориса Ельцина «агентами США». « Коммунисты действовали очень бездарно отчасти от того, что у них не было своей прессы, а нынешние сторонники американского западного блока действуют более искусно просто потому, что у них в руках СМИ», — пояснил эксперт, добавив, что либеральная глобалистская идеология повторяет судьбу выдохшейся коммунистической матрицы, то есть «не может отвечать на реальные вызовы времени».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп поручил Болтону пригласить президента России Владимира Путину посетить осенью Вашингтон.