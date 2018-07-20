В Подмосковье число ярмарок с российскими производителями с 2013 года выросло в 4 раза

На территории Подмосковья в первой половине текущего года провели свыше 7,1 тысячи ярмарочных мероприятий с привлечением отечественных производителей, это в четыре с лишним раза больше, чем пять лет назад, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников , начиная с 2013 года на территории Московской области произошли существенные положительные изменения в области развития ярмарочной торговли. Цель работы министерства — создание комфортной среды и выгодных условий для реализации предпринимателями производимой продукции высокого качества по доступным ценам, а также недопущение нарушений законодательства в рамках имеющихся полномочий.

«Всего за период с 2013 года проведено порядка 24 тысяч ярмарочных мероприятий. При этом количество проведенных ярмарочных мероприятий на территории Московской области с привлечением отечественных производителей увеличилось с 1716 в 2013 году до 7140 на первую половину 2018 года. Полученные данные показывают нам, что в области идет активное наращивание доли регионального производителя на рынке», — сказал Посаженников.

Он добавил, что ярмарочные мероприятия всегда играли особую роль в мобильности областного рынка: они обеспечивают создание отраслевого информационного поля, создают крупные финансовые потоки, которые вносят значительные средства в бюджеты различных уровней и обеспечивают жителей региона качественной потребительской продукцией по доступным ценам.

Минпотребрынка также организовало работу по созданию и внедрению детальной системы мониторинга как организаторов ярмарок, так и самих мероприятий, которая позволяет вести многофакторный анализ торговой деятельности по различным качественным критериям, заключил Посаженников.