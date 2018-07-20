Живая и человечная: как иностранные эксперты оценили Москву на MUF-2018

Moscow Urban Forum 2018 посетили сотни зарубежных экспертов: архитекторы, урбанисты, градостроители и планировщики. Редакция сайта «РИА Недвижимость» пообщалась с некоторыми из них на своем стенде, где наши «бойцы» устроили гостям допрос с пристрастием и узнали, каким должен быть мегаполис и что они думают о современной Москве

Александр Гарвин, президент и генеральный директор AGA Public Realm Strategists

Поездка на MUF-2018 для Александра Гарвина стала уже шестым визитом в Москву. Впервые в российской столице эксперт побывал задолго до появления урбанфорума — в 1959 году, когда столица почти ничем не напоминала свой нынешний облик.

Александр Гарвин на стенде РИА Недвижимость

"Мне тогда было 18 лет. Сегодня по дороге на форум от гостиницы я зашел в ГУМ. И разницу между ГУМом 59-го года и сегодняшним днем просто невозможно описать. Тогда это было очень печальное место, не было даже малейшего выбора. А сейчас здесь другой мир", — вспоминает Гарвин.

После первого визита Александр стал наведываться в Москву раз в десятилетие, видел столицу восьмидесятых, девяностых, нулевых. По словам эксперта, самые яркие впечатления остались у него после посещения Москвы в 1995 году.

"В тот год я посещал и Москву, и Санкт-Петербург . Петербург тогда был намного интереснее, чем Москва, поэтому там я провел пять дней, а в столицу приехал на три. Спустя почти десять лет, в 2014 году, я поступил так же. И это было большой ошибкой, за это время Петербург остался спящей красавицей, а Москва превратилась в живой город", — вспоминает он.

Изменения, по словам эксперта, затронули все грани столицы: улицы, дорожное движение, типы магазинов и даже поведение горожан. Особым достижением Москвы Гарвин называет парк «Зарядье».

"Это изумительное место, один из лучших парков в мире за последние 25 лет, а я написал три книги про городские парки. «Зарядье» — исключительное явление, я под большим впечатлением", — отмечает Гарвин.

Москва, уверен эксперт, двигается в правильном направлении: город исправляет ошибки, сделанные больше 50 лет назад. Сейчас большое внимание уделяется созданию новых общественных пространств и пешеходных зон, которые расширяют возможности досуга и отдыха для населения. По мнению Александра, такая политика — залог успеха.

"Нельзя воспринимать такие мегаполисы как Москва или Нью-Йорк исключительно как деловые города. В Москве живут миллионы людей, и у каждого из них свои нужды. Город должен быть построен так, чтобы удовлетворять потребности рабочих, студентов и детей, а общественные пространства — предоставлять для этого возможности", — говорит эксперт.

Франсин Хубен, архитектор, партнер-основатель и креативный директор бюро Mecanoo Arhcitecten

Разительные перемены в облике Москвы отметила и Франсин Хубен, архитектор с мировым признанием и почетный член королевских архитектурных институтов Британии и Канады

"Впервые я посетила Москву три-четыре года назад. Но то, что произошло с городом только за последний год — невероятная перемена", — отмечает эксперт. Хубен

Франсин Хубен на стенде РИА Недвижимость

По мнению Франсин, новые общественные пространства преобразили столицу в лучшую сторону, а атмосфера на улицах и в досуговых зонах стала более интернациональной и открытой. Даже по лицам гуляющих видно, что они наслаждаются городом, добавляет эксперт.

"Мэр Москвы в своем выступлении на открытии MUF отметил, что для города по-настоящему важны его жители. Я абсолютно согласна с этой позицией, такое отношение — путь к улучшению", — подчеркивает Хубен.

Эксперт убеждена: создание качественных общественных пространств в городе позитивно сказывается как на психологическом состоянии населения, так и на физиологическом.

"Город становится менее загруженным машинами, люди могут спокойно встречаться на улицах и прогуливаться. Мегаполис должен создаваться для всех людей, быть привлекательным для своего населения. У всех должна быть возможность вносить свои идеи в его развитие", — говорит Франсин.

Один из главных вызовов мегаполиса будущего — сохранение и контроль его экологического состояния, отмечает эксперт. Город должен быть здоровым, чтобы люди могли наслаждаться жизнью в полной мере.

"Мы все живем на одной планете, другой у нас нет. Моя рекомендация для Москвы — уделить больше внимания экологии и энергетике", — советует Хубен.

Майкл Розенбергер, старший стратегический планировщик муниципалитета Вены

Создание качественных городских пространств — необходимое условие для улучшения функциональности современного мегаполиса, уверен Майкл Розенбергер. «Москва занимается тем же, что мы делаем в Вене. Многие европейские города уделяют этому направлению большое внимание. Для больших городов этот тренд необходим», — говорит эксперт.

Майкл Розенбергер на стенде РИА Недвижимость

Зачастую новые пешеходные зоны возникают на месте бывших автодорог и парковок. Изменение схемы дорожного движения затрагивает интересы водителей, но Майкл уверен: страдает лишь небольшая часть общегородской транспортной сети.

"Водители должны понимать, что для них в городе отведено отдельное место, и оно — не на «передовой». Город не строится для тех, у кого есть машина и кому нужно парковаться на каждом углу, особенно если речь идет о плотно застроенных исторических районах", — подчеркивает он.

Москва, уверяет эксперт, двигается в правильном направлении. Во время прогулки по городскому центру Майкл увидел несколько пешеходных зон и остался доволен их качеством.

"Я был впечатлен и общественными пространствами, и реставрацией исторических зданий. Москве очень повезло, что в самом центре нашлось место для нового парка. В Вене такое просто невозможно. Такая «прокачка» идет городу на пользу, улучшает его облик и инфраструктуру", — говорит Майкл.

По его мнению, один из главных вызовов для современных городских планировщиков — сокращение количества личных автомобилей в мегаполисах. На смену вечным пробкам и забитым парковкам приходят развитые системы общественного транспорта, пешеходных маршрутов и велодорожек.

Создавая и модернизируя мегаполис, необходимо чутко реагировать на мнение горожан, уверен Розенбергер.

"С одной стороны, у нас есть общая идея о том, каким должен быть город. С другой, существуют строгие принципы и правила организации дорожного движения и застройки, их надо соблюдать. А с третьей, нельзя делать то, что вздумается, не обсудив это с местным населением", — указывает эксперт.

Горожане, по его мнению, всегда правы. Задача планировщиков — включать их в процесс развития города, объяснять идеи и задумки, обсуждать недостатки дизайна и выслушивать предложения.

"Иногда таких «местных экспертов» трудно найти, а иногда, наоборот, превалирует «шумное большинство», которое не обсуждает, а требует. Так что к каждому слою населения мы подходим индивидуально, следим за объемом обратной связи и постоянно работаем над способами коммуникации", — заключает Розенбергер.

Федерико Кугурулло, доцент кафедры урбанизма по проблемам разумного использования ресурсов и устойчивого развития городской среды в Тринити-коллеждеДублинского университета

Помечтал о городах без машин и урбанист Федерико Кугурулло, хотя при этом признал, что благодаря усилиям крупных автомобильных концернов и их битве за потребителя, однажды наступит день, когда над нашими головами начнут летать автомобили.

Федерико Кугурулло на стенде РИА Недвижимость

Федерико приехал в Москву впервые и перед форумом успел осмотреть только самый центр города вокруг парка «Зарядье» и Красной площади. Но он был приятно удивлен, насколько Москва удобна для пешеходов, и что здесь можно гулять долго и с комфортом, причем почти без препятствий и остановок.

При этом он отметил, что, конечно, очень трудно учесть интересы всех социальных групп в таком гигантском мегаполисе, поэтому благоустройство здесь должно быть фрагментированным: то есть нельзя разрабатывать один большой план, нужно сосредотачиваться на конкретных районах.

Федерико также постарался расшифровать, что же такое «экспериментальный урбанизм», идеи которого он активно продвигает. «Это своего рода научный подход к городскому пространству, когда мы смотрим на него как на своеобразную лабораторию. Например, в Дублине мы пытаемся совместить городской дизайн, логистику и современные технологии вроде искусственного интеллекта, чтобы как-то поэкспериментировать с городом», — говорит он.

Скажем, в Дублине предпринимаются попытки уменьшить использование персональных автомобилей, для этого развивается система каршеринга. И если окажется, что эта программа успешна, то потенциально можно будет на месте освободившихся парковок и дорог создать общественное пространство, поясняет Федерико.

А вот идею беспилотного транспорта сам Федерико, как оказалось, не очень поддерживает. «Если бы у меня были возможности как у ученого и урбаниста этому противостоять, то, возможно, я бы ими воспользовался. Для меня идеальным городом-утопией является город вообще без машин. Но если посмотреть на это с научной точки зрения, то становится понятно, что автомобили, которые будут использовать искусственный интеллект и управляться без участия человека, — это реальность, которая скоро придет в нашу жизнь и станет популярной», — признается эксперт.

На вопрос «Так будем ли мы когда-нибудь жить в городах из фильма „Пятый элемент“ Люка Бессона » Федерико ответил, что не такая уж это и фантастика. «Все развивающиеся технологии, к примеру, автомобили, управляемые без участия человека, — все это основано на нашей рыночной экономике, которая очень рациональна. В этой развитой экономической системе компании пытаются разрабатывать новые продукты. Причем в условиях жесткой и постоянно растущей конкуренции необходимо предлагать что-то шокирующе новое, в том числе летающие автомобили с искусственным интеллектом», — поясняет он.

Джонатан Лазар, архитектор, соучредитель AUT-AUT, занимается созданием детских садов, яслей, школ

Детей современных мегаполисов удивить непросто — в одном гаджете помещается весь мир. Но Джонатан Лазар уверен: город может стать достойной альтернативой компьютерам и планшетам.

Джонатан Лазар на стенде РИА Недвижимость

"Власти и частный бизнес должны работать вместе, чтобы преображать улицы и город в целом, делать их удобными для детей. И это касается не только игровых площадок, а всего мегаполиса в целом", — говорит Джонатан.

По мнению эксперта, даже самое маленькое вмешательство в инфраструктуру позволит детям получать удовольствие от жизни в мегаполисе. В этом им поможет воображение, главное — создать возможности для его использования, отмечает Лазар.

"На мой взгляд, не следует разделять пространство для детей и городское пространство. Их нужно интегрировать, это поможет сделать город разнообразным. Вне зависимости от того, где живут дети, в любой точке мегаполиса у них должна быть возможность поиграть. Эти идеи уже довольно успешно реализуются в Голландии и Германии", — говорит эксперт.

Основным достоинством московских площадок Лазар называет внедрение в игровые зоны спортивных элементов: веревочных лабиринтов, мини-скалодромов и батутов.

"Это хорошая тенденция для города. Таким образом дети изучают мир, исследуют его, а это — лучший способ развития", — заключает Лазар.

Гостей на стенде РИА Недвижимость встречали Полина Ермилова, Марина Заблудовская, Елена Лепка и Мария Неретина.