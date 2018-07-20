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В воронежской 9-этажке впервые за 40 лет заработал лифт
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В воронежской 9-этажке впервые за 40 лет заработал лифт 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Кабина сохранилась в первозданном виде. Наверняка жители девятиэтажного дома №270 на улице 9 Января уже и не ждали, что у них когда-нибудь заработает лифт. Однако это произошло — спустя 41 год простоя, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в УК «Мастер», управляющей домом, в пятницу, 20 июля. Девятиэтажку сдали в эксплуатацию в 1977 году, однако лифт с того момента запустили всего лишь один раз и то на день — в 2003 году. По словам жильцов, якобы сначала у владельца ведомственного общежития не хватило средств на пусконаладочные работы, при этом лифт весь был смонтирован, поэтому жители дома всегда ходили пешком. В управление УК «Мастер» дом перешёл в октябре 2017 года.
— Мы начали разбираться в проблеме. Оказалось, часть комплектующих подъемника была украдена, часть из-за времени пришла в негодность, а часть загублена сыростью в машинном отделении — некоторые детали окислились. Лифт управляющая компания совместно со специализированной лифтовой организацией полностью восстановила. Теперь им можно пользоваться. Я лично проверял его перед тем, как открыть доступ для жильцов. Все работает корректно, нет никаких причин для опасений, — рассказал директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов. Любопытно, что лифт практически раритетный: его кабина сохранилась в первозданном виде. Екатерина Трещикова
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