В воронежской 9-этажке впервые за 40 лет заработал лифт

Кабина сохранилась в первозданном виде. Наверняка жители девятиэтажного дома №270 на улице 9 Января уже и не ждали, что у них когда-нибудь заработает лифт. Однако это произошло — спустя 41 год простоя, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в УК «Мастер», управляющей домом, в пятницу, 20 июля. Девятиэтажку сдали в эксплуатацию в 1977 году, однако лифт с того момента запустили всего лишь один раз и то на день — в 2003 году. По словам жильцов, якобы сначала у владельца ведомственного общежития не хватило средств на пусконаладочные работы, при этом лифт весь был смонтирован, поэтому жители дома всегда ходили пешком. В управление УК «Мастер» дом перешёл в октябре 2017 года.