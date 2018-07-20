3 рецепта летнего гаспачо

Гаспачо — классическое блюдо испанской кухни, которое давно стало интернациональным летним хитом всех стран и народов. Первый гаспачо, что официально и доподлинно доказано, был приготовлен в начале нашей эры на территории современной Андолусии. Крестьяне смешивали воду с уксусом и черствым хлебом, приправляли оливковым маслом и чесноком. А в 19 веке к воде с уксусом уже добавили томаты.

Повара ресторанов Food Embassy, Scrocchiarella и «Ян Примус» поделились с нами своими рецептами гаспачо, а мы делимся с вами! В списке три варианта — клубничный, на нектаринах и, конечно, классический.

Гаспачо с нектаринами

от Тициано Казилио, бренд-шефа кафе Scrocchiarella

Ингредиенты:

Помидоры «пинк биф» — 400 г Огурцы — 100 г Перец болгарский — 150 г Лук репчатый красный — 50 г Петрушка — 3 г Базилик — 3 г Чеснок — 6 г Хлеб Scrocchiarella (можно заменить французским багетом) — 40 г Фенхель — 40 г Оливковое масло Extra virgin — 5 мл Уксус бальзамический (темный) — 6 мл Сахар — по вкусу

Нектариновый сок — 100 мл Томаты Cond gusto polpa pomodoro — 400 мл Соль — по вкусу

Для оформления 1 порции:

Гаспачо — 260 г Огурцы — 5 г Редис — 5 г Базилик — 5 г Нектарин — 5 г Оливковое масло Extra virgin — 10 мл Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Приготовить томатный соус для гаспачо. Пробить в блендере томаты Cond gusto polpa pomodoro и 2 г соли.

Приготовить гаспачо. Помидоры «пинк биф», огурцы, болгарский перец, лук, зелень, чеснок, хлеб, томатный соус, фенхель, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и сахар пробить в блендере. Добавить нектариновый сок, перемешать. Охладить.

Налить готовый гаспачо в тарелку, украсить слайсами редиса, огурцов, нектарина и листиками базилика. Добавить перец, сбрызнуть оливковым маслом.

Гаспачо классический

от Андрея Макаева, шеф повара ресторана Food Embassy

Ингредиенты:

Суп гаспачо — 280 мл Болгарский перец— 10 г Оливковое масло Extra virgin — 10 мл Сельдерей (стебель) — 10 г Огурец — 10 г Лук красный репчатый — 10 г Салат корн — 5 г Чипс из хлеба — 10 г Куриное яйцо (вареное) — ½ шт.

Ингредиенты для гаспачо:

Розовые томаты — 200 г Томаты банч — 100 г Огурец длинноплодный — 30 г Сельдерей (стебель) — 20 г Лук красный репчатый — 10 г Чеснок — 2,5 г Болгарский перец — 100 г Винный уксус — 5 мл Оливковое масло Extra virgin — 10 мл Соль — 2 г Перец — 0,5 г Сахар — 5 г Приготовление:

Все овощи нарезать в произвольной форме.

Добавить в овощи винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар.

Пробить все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедить через крупное сито и охладить.

Готовый гаспачо налить в суповую тарелку, украсить салатом корн, чипсом из хлеба.

К супу подать овощи, нарезанные мелким кубиком и рубленное яйцо.

Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой

от Анатолия Аношина, шеф-повара ресторана «Ян Примус»

Клубничный гаспачо

Ингредиенты на 1 порцию:

Гаспачо — 310 мл Сыр качорикотта — 20 г Оливковое масло — 3 мл Базилик — 1 г Ингредиенты для гаспачо:

Хлеб нарезной — 310 г Болгарский перец печеный (красный) — 300 г Болгарский перец печеный (желтый) — 100 г Огурцы — 300 г Чеснок — 4 г Клубника — 800 г Вода кипяченая охлажденная — 300–400 мл Томатный сок — 150 мл Оливковое масло — 140 мл Красный винный уксус — 75 мл Соль — по вкусу

Перец черный горошком — 1 г Приготовление:

Хлеб и огурцы произвольно нарезать.

Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок.

Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз.

Поставить гаспачо в холодильник и охладить до 5–7 °С.

При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.