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3 рецепта летнего гаспачо
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3 рецепта летнего гаспачо 

Журнал ОК! 1 час назад
Гаспачо — классическое блюдо испанской кухни, которое давно стало интернациональным летним хитом всех стран и народов. Первый гаспачо, что официально и доподлинно доказано, был приготовлен в начале нашей эры на территории современной Андолусии. Крестьяне смешивали воду с уксусом и черствым хлебом, приправляли оливковым маслом и чесноком. А в 19 веке к воде с уксусом уже добавили томаты.
Повара ресторанов Food Embassy, Scrocchiarella и «Ян Примус» поделились с нами своими рецептами гаспачо, а мы делимся с вами! В списке три варианта — клубничный, на нектаринах и, конечно, классический.
Гаспачо с нектаринами
от Тициано Казилио, бренд-шефа кафе Scrocchiarella
Ингредиенты:
Помидоры «пинк биф» — 400 г  Огурцы — 100 г  Перец болгарский — 150 г  Лук репчатый красный — 50 г  Петрушка — 3 г  Базилик — 3 г  Чеснок — 6 г  Хлеб Scrocchiarella (можно заменить французским багетом) — 40 г  Фенхель — 40 г  Оливковое масло Extra virgin — 5 мл  Уксус бальзамический (темный) — 6 мл  Сахар — по вкусу
Нектариновый сок — 100 мл  Томаты Cond gusto polpa pomodoro — 400 мл  Соль — по вкусу
Для оформления 1 порции:
Гаспачо — 260 г  Огурцы — 5 г  Редис — 5 г  Базилик — 5 г  Нектарин — 5 г  Оливковое масло Extra virgin — 10 мл  Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
Приготовить томатный соус для гаспачо. Пробить в блендере томаты Cond gusto polpa pomodoro и 2 г соли.
Приготовить гаспачо. Помидоры «пинк биф», огурцы, болгарский перец, лук, зелень, чеснок, хлеб, томатный соус, фенхель, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и сахар пробить в блендере. Добавить нектариновый сок, перемешать. Охладить.
Налить готовый гаспачо в тарелку, украсить слайсами редиса, огурцов, нектарина и листиками базилика. Добавить перец, сбрызнуть оливковым маслом.
Гаспачо классический
от Андрея Макаева, шеф повара ресторана Food Embassy
Ингредиенты:
Суп гаспачо — 280 мл  Болгарский перец— 10 г  Оливковое масло Extra virgin — 10 мл  Сельдерей (стебель) — 10 г  Огурец — 10 г  Лук красный репчатый — 10 г  Салат корн — 5 г  Чипс из хлеба — 10 г  Куриное яйцо (вареное) — ½ шт.
Ингредиенты для гаспачо:
Розовые томаты — 200 г  Томаты банч — 100 г  Огурец длинноплодный — 30 г  Сельдерей (стебель) — 20 г  Лук красный репчатый — 10 г  Чеснок — 2,5 г  Болгарский перец — 100 г  Винный уксус — 5 мл  Оливковое масло Extra virgin — 10 мл  Соль — 2 г  Перец — 0,5 г  Сахар — 5 г  Приготовление:
Все овощи нарезать в произвольной форме.
Добавить в овощи винный уксус, оливковое масло, соль, перец и сахар.
Пробить все в блендере до кремообразного состояния. Затем процедить через крупное сито и охладить.
Готовый гаспачо налить в суповую тарелку, украсить салатом корн, чипсом из хлеба.
К супу подать овощи, нарезанные мелким кубиком и рубленное яйцо.
Клубничный гаспачо с копченой качорикоттой
от Анатолия Аношина, шеф-повара ресторана «Ян Примус»
Клубничный гаспачо
Ингредиенты на 1 порцию:
Гаспачо — 310 мл  Сыр качорикотта — 20 г  Оливковое масло — 3 мл  Базилик — 1 г  Ингредиенты для гаспачо:
Хлеб нарезной — 310 г  Болгарский перец печеный (красный) — 300 г  Болгарский перец печеный (желтый) — 100 г  Огурцы — 300 г  Чеснок — 4 г  Клубника — 800 г  Вода кипяченая охлажденная — 300–400 мл  Томатный сок — 150 мл  Оливковое масло — 140 мл  Красный винный уксус — 75 мл  Соль — по вкусу
Перец черный горошком — 1 г  Приготовление:
Хлеб и огурцы произвольно нарезать.
Сложить все ингредиенты в чашу блендера. Добавить соль и перец. Влить томатный сок.
Пробить все в блендере. При необходимости долить воды, посолить и пробить еще раз.
Поставить гаспачо в холодильник и охладить до 5–7 °С.
При подаче налить охлажденный клубничный гаспачо в суповую тарелку, добавить сыр качорикотта, сбрызнуть оливковым маслом и украсить листиками базилика.
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