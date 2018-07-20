У Dr.Web появится возможность требовать блокировки вредоносных сайтов

Специалисты антивирусной компании Dr.Web смогут требовать блокировки доменов интернет-ресурсов с вредоносным содержанием. Об этом сообщают «Ведомости».

Статус компетентной компании Dr.Web получил от Координационного центра национального домена сети интернет.

Теперь таких компетентных организаций в России уже девять. Это Центробанк Роскомнадзор , российский центр реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT, компании по кибербезопасности Group-IB, «Лаборатория Касперского» , Bi.Zone, Региональный общественный центр интернет-технологий и некоммерческая организация «Лига безопасного интернета».

Отмечается, что в 2017 году эти организации помогли заблокировать более 5,1 тысячи доменов.

При этом список причин для блокировки ресурсов ограничен — распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, несанкционированный доступ к информационным системам и управление бот-сетями.