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У Dr.Web появится возможность требовать блокировки вредоносных сайтов
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У Dr.Web появится возможность требовать блокировки вредоносных сайтов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Специалисты антивирусной компании Dr.Web смогут требовать блокировки доменов интернет-ресурсов с вредоносным содержанием. Об этом сообщают «Ведомости».
Статус компетентной компании Dr.Web получил от Координационного центра национального домена сети интернет.
Теперь таких компетентных организаций в России уже девять. Это Центробанк, Роскомнадзор, российский центр реагирования на компьютерные инциденты RU-CERT, компании по кибербезопасности Group-IB, «Лаборатория Касперского», Bi.Zone, Региональный общественный центр интернет-технологий и некоммерческая организация «Лига безопасного интернета».
Отмечается, что в 2017 году эти организации помогли заблокировать более 5,1 тысячи доменов.
При этом список причин для блокировки ресурсов ограничен — распространение вредоносного программного обеспечения, фишинг, несанкционированный доступ к информационным системам и управление бот-сетями.
Ранее Пятый канал сообщал, что Госдума утвердила штрафы для поисковиков, которые будут выдавать ссылки на запрещенные сайты.
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