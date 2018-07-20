Началась отработка систем первого опытного Ил-112В

"Сегодня специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» в цехе окончательной сборки начали отрабатывать бортовые системы первого опытного Ил-112В. Завершением этих работ станет подписание соответствующего акта и передача воздушного судна для наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок", — сказал вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.