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Началась отработка систем первого опытного Ил-112В
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Началась отработка систем первого опытного Ил-112В 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Специалисты дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») приступили к отработкам систем, смонтированных на борту опытного летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщает в пятницу пресс-служба дивизиона.
"Сегодня специалисты ПАО «ВАСО» и ПАО «Ил» в цехе окончательной сборки начали отрабатывать бортовые системы первого опытного Ил-112В. Завершением этих работ станет подписание соответствующего акта и передача воздушного судна для наземных частотных испытаний и цикла аэродромных отработок", — сказал вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, а также широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. В перспективе Ил-112 заменит не только Ан-26, которого по транспортной эффективности превосходит в два раза, но и составит конкуренцию лучшим мировым транспортным самолетам такого класса.
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