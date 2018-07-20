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Старая Венеция во всей красе в новом видео Chanel
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Старая Венеция во всей красе в новом видео Chanel 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Chanel выпустили новый эпизод из серии мини-фильмов «Inside Chanel», которые посвящена местам, вдохновившим и повлиявшим на Габриэль Шанель. Новое видео рассказывает о Венеции: Шанель отправилась туда в 1920 году, чтобы оправится от смерти своего возлюбленного Артура Кепела. Именно благодаря Венеции Мадмуазель Шанель полюбила бронзовых львов, творчество Тинторетто и своды собора Святого Марка. Видео целиком состоит из архивных съемок — как самой Коко Шанель, так и видов города с его жителями, гондольерами на каналах и карнавалом.
Другие эпизоды «Inside Chanel» — например, про Биарриц и Довиль, — можно посмотреть на канале Chanel на Youtube
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