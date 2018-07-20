Гоголевский город N посетили вологодские школьники

В краеведческом слете «Родина моя — Вологодчина» поучаствовали ученики вологодских школ. Компанию им составили 120 ребят из Череповца и 17 районов региона.

Четыре дня подростки жили в Устюжне и осваивали азы краеведения, изучали фольклор, этнографию, местную природу, посещали экскурсии, снимали видеоблоги, делали краеведческие открытия, разучивали народные песни, ковали гвозди, даже посетили город N из гоголевского «Ревизора».

Ребята не только сделали множество открытий, но и нашли новых друзей. Вечером для них проводили игры на командообразование, выявление лидеров, тематические квесты.

Ярким моментом слета стало показательное выступление артели кулачных бойцов «Буза».