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Гоголевский город N посетили вологодские школьники
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Гоголевский город N посетили вологодские школьники 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В краеведческом слете «Родина моя — Вологодчина» поучаствовали ученики вологодских школ. Компанию им составили 120 ребят из Череповца и 17 районов региона.
Четыре дня подростки жили в Устюжне и осваивали азы краеведения, изучали фольклор, этнографию, местную природу, посещали экскурсии, снимали видеоблоги, делали краеведческие открытия, разучивали народные песни, ковали гвозди, даже посетили город N из гоголевского «Ревизора».
Ребята не только сделали множество открытий, но и нашли новых друзей. Вечером для них проводили игры на командообразование, выявление лидеров, тематические квесты.
Ярким моментом слета стало показательное выступление артели кулачных бойцов «Буза».
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