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В мэрии рассказали об уборке улиц Петрозаводска
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В мэрии рассказали об уборке улиц Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Улицы моют, траву косят, кусты подрезают, рассказывает пресс-служба администрации города.
Сотрудники «ТехРента» ежедневно ведут механизированное подметание и мойку проезжих частей городских улиц, выкашивают траву на газонах, подрезают ветви крупных растений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В минувший четверг завершено скашивание газонной травы на Древлянке. Сегодня эти работы идут в районе улицы Ровио, выполняется выравнивание кустов вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов.
— Обрезка древесно-кустарниковой растительности в ближайшее время также будет произведена в полосах отвода вдоль автомобильной дороги в ТИЗ «Усадьба»,
— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.
По материалам: ptzgovorit.ru
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