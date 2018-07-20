В мэрии рассказали об уборке улиц Петрозаводска

Улицы моют, траву косят, кусты подрезают, рассказывает пресс-служба администрации города.

Сотрудники «ТехРента» ежедневно ведут механизированное подметание и мойку проезжих частей городских улиц, выкашивают траву на газонах, подрезают ветви крупных растений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В минувший четверг завершено скашивание газонной травы на Древлянке. Сегодня эти работы идут в районе улицы Ровио, выполняется выравнивание кустов вдоль Первомайского и Октябрьского проспектов.

— Обрезка древесно-кустарниковой растительности в ближайшее время также будет произведена в полосах отвода вдоль автомобильной дороги в ТИЗ «Усадьба»,

— отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.