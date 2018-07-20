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Праздник «Спортивный ритм» состоится 20 июля в Сиреневом саду
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Праздник «Спортивный ритм» состоится 20 июля в Сиреневом саду 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Москвичей старшего поколения соберет спортивно-музыкальная программа.
Жители старшего поколения района Измайлово и других районов Восточного округа в пятницу, 20 июля, посетят в Сиреневом саду спортивно-музыкальный праздник. Они станут участниками мастер-классов по гимнастике, йоге и танцам. Приятным сюрпризом для них станет выступление экс-солиста ВИА «Пламя» и «Самоцветы» Виктора Аникиенко.
Кульминацией мероприятия станет соревнование на Кубок Сада по скандинавской ходьбе. Для судей основным критерием оценки будет техника ходьбы: правильные движения рук и ног и использование палок.
Москвичи после соревнований станут участниками музыкального флешмоба и запишутся на бесплатные занятия, которые проходят в рамках проекта «Московское долголетие».
Спортивно-музыкальный праздник пройдет с 14 до 18 часов около павильона сиреневодов.
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