Праздник «Спортивный ритм» состоится 20 июля в Сиреневом саду

Москвичей старшего поколения соберет спортивно-музыкальная программа.

Жители старшего поколения района Измайлово и других районов Восточного округа в пятницу, 20 июля, посетят в Сиреневом саду спортивно-музыкальный праздник. Они станут участниками мастер-классов по гимнастике, йоге и танцам. Приятным сюрпризом для них станет выступление экс-солиста ВИА «Пламя» и «Самоцветы» Виктора Аникиенко.

Кульминацией мероприятия станет соревнование на Кубок Сада по скандинавской ходьбе. Для судей основным критерием оценки будет техника ходьбы: правильные движения рук и ног и использование палок.

Москвичи после соревнований станут участниками музыкального флешмоба и запишутся на бесплатные занятия, которые проходят в рамках проекта «Московское долголетие».

Спортивно-музыкальный праздник пройдет с 14 до 18 часов около павильона сиреневодов.