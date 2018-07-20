ТПП России к осени подготовит единый ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями

«ТПП готова создать единый ресурс. Посоветовались с ФСИН, договорились, что к осени сенатору будут предоставлены варианты ресурса, как его видят с двух сторон», — сообщили в пресс-службе.

А. Кутепов является координатором создания ресурса.