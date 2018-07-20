ТПП России к осени подготовит единый ресурс для сотрудничества бизнеса с исправительными учреждениями 

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ в ответ на предложение председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрея Кутепова планирует подготовить к осени 2018 г. варианты единого ресурса для размещения информации об условиях сотрудничества предпринимателей и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба сенатора.
«ТПП готова создать единый ресурс. Посоветовались с ФСИН, договорились, что к осени сенатору будут предоставлены варианты ресурса, как его видят с двух сторон», — сообщили в пресс-службе.
А. Кутепов является координатором создания ресурса.
Ранее сообщалось, что А. Кутепов направил письмо президенту Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину с предложением рассмотреть вопрос создания единого ресурса для размещения информации об условиях сотрудничества учреждений ФСИН и предпринимателей. С помощью этого ресурса также предлагается информировать о продукции, произведенной в исправительных учреждениях.