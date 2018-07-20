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Скейт-парк в «Сокольниках»: чего ждать любителям экстремальных видов спорта
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Скейт-парк в «Сокольниках»: чего ждать любителям экстремальных видов спорта 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Для опытных спортсменов и новичков оборудуют современную площадку — здесь появятся радиусная горка, перила трех разновидностей, два малых ската и другие объекты.
В «Сокольниках» идет заключительный этап благоустройства скейт-парка. Полностью обновленная площадка примет гостей уже в начале августа. В день открытия парка пройдет праздник, подготовленный Федерацией скейтбординга России.
Общая площадь территории для занятий экстремальными видами спорта составит почти 1500 квадратных метров. В скейт-парке появятся такие элементы: радиус, скат, радиусная горка, два малых ската, стартовые зоны трех типов, комбинированный флайбокс с пирамидой, радиусная пирамида, лестница, перила трех разновидностей.
Каркасы фигур сделают из бруса. Их дополнительно усилят стальными оцинкованными пластинами и обработают специальной пропиткой для дерева, устойчивой к агрессивной и влажной среде.
В этом скейт-парке смогут заниматься как экстремалы со стажем, так и новички.
Другую площадку для активных видов спорта открыли в июне в парке 50-летия Октября. Ее площадь составила более 800 квадратных метров. На территории можно кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.
Информация и фото с сайта mos.ru
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