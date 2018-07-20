Скейт-парк в «Сокольниках»: чего ждать любителям экстремальных видов спорта

Для опытных спортсменов и новичков оборудуют современную площадку — здесь появятся радиусная горка, перила трех разновидностей, два малых ската и другие объекты.

В «Сокольниках» идет заключительный этап благоустройства скейт-парка. Полностью обновленная площадка примет гостей уже в начале августа. В день открытия парка пройдет праздник, подготовленный Федерацией скейтбординга России

Общая площадь территории для занятий экстремальными видами спорта составит почти 1500 квадратных метров. В скейт-парке появятся такие элементы: радиус, скат, радиусная горка, два малых ската, стартовые зоны трех типов, комбинированный флайбокс с пирамидой, радиусная пирамида, лестница, перила трех разновидностей.

Каркасы фигур сделают из бруса. Их дополнительно усилят стальными оцинкованными пластинами и обработают специальной пропиткой для дерева, устойчивой к агрессивной и влажной среде.

В этом скейт-парке смогут заниматься как экстремалы со стажем, так и новички.

Другую площадку для активных видов спорта открыли в июне в парке 50-летия Октября. Ее площадь составила более 800 квадратных метров. На территории можно кататься на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах.