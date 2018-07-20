На Южном Урале бабушка пошла в лес за грибами и заблудилась

В Усть-Катавском районе потерялась 67-летняя женщина, сообщает пресс-центр поисково-спасательной службы при министерстве общественной безопасности Челябинской области

Бабушка ушла из дома в среду, 18 июля. Она отправилась в лес собирать грибы и ягоды, которые обычно продавала на рынке. Из города Миньяра до леса она добралась на такси. Женщина проработала весь день, а к вечеру не смогла найти обратную дорогу. Тогда пенсионерка позвонила внуку и попросила о помощи.

Молодой человек обратился в ПСС.

«Целая спасательная операция развернулась в той местности. От областных спасателей было задействовано пятеро спасателей и поисковая собака. Бабулю искали также сотрудники пожарного отряда № 10 и волонтеры», — рассказали в поисково—спасательной службе.

Женщину нашли вчера, 19 июля, и сразу передали ее родственникам.

Фото: пресс-центр ПСС Челябинской области