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Закон об информировании семей о предоставляемых им льготах может быть принят Госдумой до конца года
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Закон об информировании семей о предоставляемых им льготах может быть принят Госдумой до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом по аудиосвязи сообщила автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе круглого стола на тему «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах соцподдержки при регистрации рождения ребенка?».
«В любом случае до конца этого года закон должен быть принят, и начнет действовать, а, значит, у всей семей будет дополнительная от имени государства информация и поддержка в возможности реального использования социальных услуг», — заявила И. Яровая.
Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить обязанность загсов и МФЦ при регистрации рождения ребенка информировать заявителей о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, на которые могут претендовать заявители.
Предполагается, что их перечень будет формироваться для каждой семьи индивидуально на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
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