Закон об информировании семей о предоставляемых им льготах может быть принят Госдумой до конца года

Ирина Яровая ( Об этом по аудиосвязи сообщила автор инициативы, вице-спикер Госдумы «Единая Россия» ) в ходе круглого стола на тему «Как в ЗАГСе расскажут молодым родителям о всех мерах соцподдержки при регистрации рождения ребенка?».

«В любом случае до конца этого года закон должен быть принят, и начнет действовать, а, значит, у всей семей будет дополнительная от имени государства информация и поддержка в возможности реального использования социальных услуг», — заявила И. Яровая.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается установить обязанность загсов и МФЦ при регистрации рождения ребенка информировать заявителей о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, на которые могут претендовать заявители.

Предполагается, что их перечень будет формироваться для каждой семьи индивидуально на основе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).